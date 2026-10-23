Flamengo reclama a Conmebol ser declarado ganador ante Estudiantes en la Copa Libertadores

El Flamengo pidió el viernes a la Conmebol que lo declare vencedor del partido de vuelta de semifinales de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata por la supuesta inclusión indebida del defensa Marcos Rojo en el equipo argentino, según dijo a la AFP una fuente próxima al caso.

El equipo carioca, campeón de la Libertadores 2025, quedó eliminado este jueves al caer 3-2 en penales con Estudiantes en el estadio Maracaná, tras empate a cero tanto en la ida como en la vuelta.

Según dijo la fuente a la AFP y también confirmaron medios como Ole de Argentina y CNN Brasil, el Flamengo presentó una denuncia en la que considera que Marcos Rojo jugó inhabilitado el jueves.

Marcos Rojo no pudo disputar el partido de ida, la semana pasada en La Plata, porque no fue incluido a tiempo en la lista, pero sí lo hizo el jueves en la revancha porque recibió una habilitación del tribunal arbitral (TAS).

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El Flamengo argumenta que la inclusión del defensa argentino violó las reglas de la Conmebol, la entidad que rige al futbol sudamericano.

El elenco argentino ya recibió la notificación del recurso presentado por el Flamengo y tiene hasta el martes próximo para presentar su descargo. El caso pasará posteriormente a la Comisión Disciplinaria de la Conmebol, que deberá decidir sobre el mismo.

Estudiantes de La Plata disputará la final de la Libertadores con el Palmeiras el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.