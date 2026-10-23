Contra el huracán: De qué trata y dónde ver la película que habla huracán Otis

El huracán Otis ha sido uno de los más fuertes que ha golpeado el puerto de Acapulco, Guerrero, por lo que lo vivido por muchas personas en octubre de 2023, ha llegado a la pantalla de Netflix con el estreno de la cinta llamada ‘Contra el huracán’.

La producción cuenta la historia de los jóvenes marineros que tuvieron que luchar para poder sobrevivir a la fuerza del huracán que alcanzó la categoría 5 en cuestión de horas.

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¿De qué trata la película ‘Contra el huracán'?

Los dos jóvenes lograron sobrevivir a Otis, pero para poderlo hacer, tuvieron que superar muchas pruebas que pusieron en riesgo sus vidas. Esta es la historia de Marlon Alfonso, quien tenía 24 años cuando el fenómeno climático pegó en Acapulco.

En ese momento, estaba a bordo de una embarcación de nombre ‘El Atrevidos’, donde estaba acompañado de Yahir, otro empleado de tan solo 19 años, los jóvenes se quedaron para cuidar el yate, durante el paso del huracán, pero las condiciones del clima cambiaron de un momento a otro.

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La cinta ya se encuentra disponible en la plataforma de Netflix, la película fue hecha por el cineasta mexicano, Jorge Michel Grau, quien ha hecho otras producciones sobre desastres naturales en México, esto dijo en entrevista para EFE.

“La gran maravilla de que esta película sea de este tamaño es que cuenta una historia increíblemente humana y mexicana, muy focalizada en algo que a mí me llama mucho la atención: la familia. Todas mis películas siempre han versado sobre cómo es la familia”

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