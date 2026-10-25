Kylian Mbappé celebró haber llegado a los 100 goles con la playera del Real Madrid

El delantero francés Kylian Mbappé se declaró "feliz" este domingo tras marcar un doblete para la victoria 2-1 de Real Madrid sobre el Barcelona, con el que alcanzó los 100 goles vistiendo la camiseta blanca.

"Todo el mundo sabe que me gusta meter goles, me gusta ayudar al equipo con eso", dijo Mbappé a la televisión de su club, tras la victoria en el clásico.El astro francés, que aspira al Balón de Oro que se entrega el lunes en Londres, marcó los dos tantos que dieron la victoria a su equipo en el Camp Nou.

"Estoy muy feliz", aseguró Mbappé, antes de recordar que "es sólo un detalle porque como he dicho, lo más importante es la victoria del equipo y como grupo, creo que va a dar mucha confianza al grupo".

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Aunque fue elegido el mejor jugador del encuentro, Mbappé insistió en que el protagonista del partido "es el equipo, el grupo, porque sabíamos que teníamos que hacer un partido de hombres, pero también un partido de equipo".

"Ganar y estar todavía en LaLiga es algo muy importante para nosotros pero hay que seguir", afirmó y recordó que se necesitan muchos puntos para ganar el campeonato.

"Hoy es un buen mensaje, pero no tenemos que pensar que se acaba la temporada porque nada se ha acabado, la próxima semana en Santander hay que meter la misma intensidad", advirtió.