Karateca yucateca Paloma Denis conquista medalla de bronce en Mundial de Japón

La karateca Paloma Denis Gallareta obtuvo el tercer lugar en la categoría de menos de 50 kilogramos, modalidad kumite, durante el Campeonato Mundial de Karate.

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La adversidad no detuvo a la yucateca. A sus 21 años, encontró en el karate una motivación y consiguió la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de la especialidad estilo Shito Ryu, disputado en Yokohama, Japón.

El resultado representa un logro deportivo en medio de un año particularmente difícil para la joven, quien tuvo que afrontar el fallecimiento de su padre, Gonzalo Denis López, a causa del cáncer, además de reorganizar su vida académica y laboral para mantener sus aspiraciones profesionales y deportivas.

Pese a las dificultades, Paloma no abandonó sus estudios ni los entrenamientos. Dejó la beca que tenía en la Universidad Anáhuac Mayab, comenzó a trabajar por las mañanas, cursa la carrera de Contabilidad por las tardes y dedica las noches a prepararse en el tatami.

“Estoy muy contenta de la oportunidad que tuve de competir en un mundial y más de haber conseguido medalla en la cuna del karate. Tuve la oportunidad de hacer un campamento ahí, donde aprendí muchas técnicas nuevas que me harán mejorar”, comentó en entrevista con POR ESTO!.

La participación en Japón también le permitió conocer de cerca el nivel de los competidores de ese país. Visitó distintos dojos, donde tuvo la oportunidad de entrenar y medirse con exponentes locales, que le dejó nuevos aprendizajes técnicos y las exigencias de la competencia internacional.

JGH