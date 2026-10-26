Harry Kane gana el premio al Mejor Jugador del Año en el Balón de Oro 2026

En la gala celebrada este lunes 26 de octubre de 2026, el delantero inglés Harry Kane conquistó por primera vez en su carrera el Balón de Oro. El atacante del Bayern Múnich fue reconocido como el mejor futbolista por la revista France Football, superando en las votaciones finales a figuras de la talla de Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Lionel Messi.

Por primera vez en la historia de la premiación, la ceremonia del Balón de Oro se trasladó a la capital británica, teniendo como sede el emblemático London Palladium Theatre. Fue aquí donde Kane recibió la preciada esfera dorada de manos de la leyenda brasileña Ronaldo Nazário.

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Números de ensueño y doblete de trofeos

El galardón consolida una temporada 2025/26 extraordinaria para Kane en las filas del Bayern Múnich. Durante el curso de evaluación, el artillero acumuló un impresionante registro de 81 contribuciones de gol, mismos que se encuentran repartidos entre anotaciones directas y asistencias.

"Harry Kane": Porque ganó el #BallonDor al Mejor Jugador del 2026 https://t.co/f2pXIiWY2L — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 26, 2026

Además del Balón de Oro al jugador del año, la estrella inglesa también subió al escenario para recibir el Trofeo Gerd Müller, premio que acredita al máximo goleador de la temporada, gracias a sus 73 goles convertidos entre competencias de club y selección.

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