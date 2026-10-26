"Este premio consagra mi carrera", dice Charlyn Corral tras ganar el Gerd Müller

La delantera mexicana del Pachuca, Charlyn Corral, ganadora del premio Gerd Müller como mejor delantera del año en la ceremonia del Balón de Oro, afirmó este lunes a la AFP que el galardón "consagra" su carrera.

"Este premio consagra lo que ha sido mi carrera, de mucho trabajo muchos años, en mi país se está apostando bastante por el futbol femenil y esto es una gran prueba de ello".

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"Soy orgullosamente mexicana y seguro va a haber más compañeras en el futuro", declaró la goleadora de 35 años que es un referente del futbol femenil a nivel mundial.

Corral también se refirió a la situación del futbol femenino en Latinoamérica: "En América estamos en proceso de crecer, vamos en ese camino, se ha crecido a pasos agigantados, necesitamos exportar más jugadoras acá, que también ya empieza a haber".