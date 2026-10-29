Fiscalía de CDMX confirma usó de pesticida en comida envenenada en Parque España.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó este 29 de octubre de 2026 que el veneno utilizado en los cebos hallados en el Parque España de la colonia Condesa es metomilo, un insecticida y acaricida de alta toxicidad. La sustancia fue identificada por los dictámenes periciales.

Durante los operativos coordinados entre la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, los agentes lograron retirar 14 cebos contaminados que consistían en embutidos y trozos de carne combinados con pastillas químicas de color azul.

Vecinos de la zona y la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega hicieron un llamado a mantener la precaución en áreas verdes aledañas como el Parque México, el Jardín Pushkin y Plaza Río de Janeiro, al tiempo que entregaron material fotográfico y en video para acelerar la investigación del caso bajo el delito de maltrato y crueldad animal.

La crueldad contra los animales es un delito. 🐶🔎 Desde la #FiscalíaCDMX investigamos el envenenamiento de perros en el Parque España y sus alrededores para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables. La fiscal general, @BerthaAlcalde, informa sobre los avances en este video. ▶️ — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 30, 2026

Hasta este 29 de octubre se tiene registro de 4 perros fallecidos y al menos 2 mascotas más en atención médica veterinaria de emergencia. Aunque se investiga bajo el delito de maltrato y crueldad animal, la fiscal Bertha Alcalde indicó que sólo dos casos cuentan con denuncias formales y necropsias concluidas que permitieron identificar el metomilo.

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