‘La Granja VIP’: ¿Quién fue el ganador de la Salvación este 29 de octubre?

Durante este jueves 29 de octubre de 2026, tuvo lugar el Juego por la Salvación de la semana 8 de la ‘La Granja VIP’. El propósito principal de esta dinámica es permitir que los participantes que se encuentran en la tabla de nominados puedan salir de la zona de riesgo y evitar la eliminación.

Para la dinámica de este jueves participaron cuatro competidores en la prueba final, a pesar de que había seis nominados en la placa, las reglas y sanciones del reality modificaron el grupo de juego quedando los siguientes granjeros: Julio Camejo, Kevyn “Bicolor” Contreras, Natalia Alcocer y Rafael Mercadante.

Noticia Destacada ‘La Granja VIP’: Ivonne Montero gana el Duelo de Nominación

¿Quién fue el ganador de la Salvación en ‘La Granja VIP’?

A pesar de que eran seis participantes en la tabla de nominados, Pablo Montero quedó fuera de la competencia tras ser bloqueado por sus compañeros, y Niurka Marcos no pudo competir debido a un castigo directo que recibió tras perder el ‘Duelo de Nominación’ contra Ivonne Montero.

Tras quedar estos dos competidores fuera, quedaron cuatro participantes listos para obtener la Salvación en ‘La Granja VIP’. Sin embargo; el ganador fue Julio Camejo tras un reñido e intenso circuito de destreza y exigencia física. El resultado sorprendió a varios integrantes de la casa, arruinando planes de bandos contrarios que buscaban mantenerlo en riesgo.

Al ser el primero en completar la prueba, no solo aseguró su permanencia y borró su nombre de la placa de eliminación, sino que se coronó oficialmente como el dueño del codiciado "Poder de la Traición" para la jornada del viernes.

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