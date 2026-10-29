Fiscalía de Campeche investiga presuntas agresiones contra joven en anexo; hay tres detenidos

Un joven originario de Escárcega fue auxiliado por elementos de la Policía Estatal sobre la avenida República, luego de señalar que varias personas presuntamente lo trasladaron contra su voluntad a un centro de rehabilitación, de donde había escapado.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida República, en el barrio de Santa Ana, entre el parque Alameda y el Puente de los Perros, donde el joven descendió de un automóvil y solicitó ayuda, ya que dijo ser víctima de presuntas agresiones físicas durante su estancia en el anexo y el viaje dentro del auto.

Ante esto, elementos policiales cercaron la zona y lograron detener a tres hombres, quienes fueron trasladados ante la Fiscalía General del Estado, instancia a la que fue turnado el caso para las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades.

JGH