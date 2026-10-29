A un año del caso Casa Xibalbá, afectados honrarán a sus mascotas con un altar colectivo en Chetumal

A un año del caso del crematorio Casa Xibalbá, en el que más de 100 familias recibieron tierra en lugar de las cenizas de sus mascotas, los afectados preparan un altar colectivo para honrar a los animales y mantener vigente la exigencia de justicia. El homenaje se realizará hoy en la avenida Primo de Verdad.

La convocatoria está prevista para las 17:00 horas, entre el bulevar Bahía y la calle Isla Contoy, cerca del sitio donde fueron encontrados los restos. La invitación está dirigida a las personas que denunciaron a Guillermo “N” y Brizeydi “N”, quienes presuntamente cobraban por el servicio de cremación y entregaban urnas con tierra.

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El altar incluirá fotografías, flores, veladoras y ofrendas. Aunque algunas familias instalaron espacios conmemorativos en sus hogares desde el 27 de octubre, fecha dedicada a las mascotas en el marco del Día de Muertos, acordaron reunirse en el lugar del hallazgo.

Actualmente, Guillermo “N” permanece recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, mientras que Brizeydi “N” cumple arresto domiciliario por periodo de lactancia.

El presidente de la asociación Toda Vida es Importante, quien también brinda asesoría jurídica a los afectados, informó que a principios de octubre había 60 carpetas judicializadas por fraude y usurpación de profesión, de más de 300 denuncias presentadas.

Guillermo “N” permanece recluido en el Cereso de Chetumal, mientras que Brizeydi “N” cumple arresto domiciliario por periodo de lactancia / Especial

Otras 40 permanecían pendientes de judicialización, mientras que las restantes avanzaban en distintas etapas. Dos expedientes están a la espera de sentencia condenatoria.

Explicó que varios procesos llegaron a la fase intermedia, en la que el juez permite a las partes valorar un acuerdo reparatorio. Cada familia puede aceptar la reparación del daño y una indemnización moral o continuar el procedimiento hasta obtener una sentencia.

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Según el representante legal, nueve de cada 10 familias han manifestado su intención de rechazar acuerdos y llevar los casos hasta una resolución definitiva.

Asimismo, la asesoría jurídica solicitó revisar la medida cautelar de Brizeydi “N” para que, al concluir el plazo legal relacionado con la lactancia, sea reingresada al Cereso.