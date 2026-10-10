GP de Singapur 2026: Max Verstappen consigue la pole y Checo Pérez largará último

Max Verstappen tendrá una oportunidad inmejorable para conquistar uno de los circuitos que todavía se le resisten en la Fórmula 1. El piloto neerlandés de Red Bull consiguió la pole position para el Gran Premio de Singapur 2026 y arrancará desde el primer lugar en Marina Bay, donde buscará convertir su ventaja en una victoria histórica.

El resultado también representó un logro importante para el tricampeón mundial, quien alcanzó las 50 poles en su trayectoria dentro de la máxima categoría del automovilismo. Ahora, el neerlandés intentará aprovechar su posición de salida para imponerse en una carrera que se ha convertido en una de sus cuentas pendientes.

En el otro extremo de la clasificación se encuentra Sergio “Checo” Pérez. El mexicano, ahora piloto de Cadillac, quedó eliminado durante la primera ronda de clasificación, la Q1, y deberá comenzar la carrera desde la posición 20.

¿Cómo quedó la parrilla de salida del GP de Singapur 2026?

La clasificación dejó a Verstappen al frente, seguido por los dos pilotos de Ferrari. Esta es la parrilla de salida que aparece en la información proporcionada:

Max Verstappen — Red Bull Charles Leclerc — Ferrari Lewis Hamilton — Ferrari Kimi Antonelli — Mercedes Lando Norris — McLaren George Russell — Mercedes Oscar Piastri — McLaren Pierre Gasly — Alpine Liam Lawson — Racing Bulls Arvid Lindblad — Racing Bulls Nico Hülkenberg — Audi Oliver Bearman — Haas Esteban Ocon — Haas

Max Verstappen busca conquistar Marina Bay

Aunque ha conseguido imponerse en numerosos circuitos de la Fórmula 1, Singapur continúa siendo un desafío particular para Verstappen, quien todavía busca ganar en Marina Bay. La pole le brinda una posición privilegiada para intentar romper esa racha, aunque el trazado urbano suele exigir precisión, resistencia y una estrategia eficaz.

El neerlandés tendrá que defender el primer lugar ante los Ferrari de Leclerc y Hamilton, además de vigilar a los pilotos de McLaren y Mercedes, que también aparecen entre los primeros puestos.

Checo Pérez partirá desde el fondo con Cadillac

Para Checo Pérez, la clasificación fue mucho más complicada. El mexicano no logró superar la Q1 y tendrá que remontar desde la vigésima posición si quiere acercarse a la zona de puntos.

El resultado supone un reto adicional en un circuito urbano como Marina Bay, donde adelantar puede ser complicado y los errores suelen tener consecuencias importantes. Su desempeño durante la carrera dependerá de la estrategia de Cadillac, el ritmo del monoplaza y las oportunidades que surjan en pista.

Mientras Verstappen buscará transformar su pole número 50 en una victoria que complete su cuenta pendiente en Singapur, Pérez afrontará una carrera en la que necesitará recuperar terreno desde el fondo de la parrilla.