Tortillero se encadena al Palacio Municipal de Campeche; acusa persecución y trato desigual

Una vez más, el presidente de la Asociación de Productores de Masa y Tortilla Ah Kim Pech, José Pedroza Camacho, se encadenó a las afueras del Palacio Municipal de Campeche para denunciar presuntas represalias y persecución contra sus tortillerías, al acusar que las autoridades municipales permiten a otros establecimientos del mismo giro operar sin respetar la distancia mínima de 500 metros establecida, según señaló, en el reglamento municipal.

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El empresario pidió ser atendido personalmente por la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre, al considerar que sus denuncias no han tenido respuesta y que las acciones del Ayuntamiento no se aplican de manera equitativa. Su protesta se reactivó luego de recibir notificaciones oficiales sobre supuestas irregularidades administrativas en una de sus tortillerías.

Pedroza Camacho rechazó que la tortillería San Juan carezca de licencia de funcionamiento, como presuntamente se indica en uno de los escritos firmados por la Tesorería Municipal. No obstante, sostuvo que la existencia de un permiso no garantiza que un establecimiento opere legalmente si incumple con la distancia reglamentaria respecto a otro negocio del mismo giro.

Como ejemplo, mencionó un establecimiento ubicado a 423 metros de su tortillería y cuestionó las mediciones realizadas por personal municipal, pues aseguró que existen diferencias en las distancias reportadas. También acusó que se habría autorizado otro negocio en la colonia Cumbres sin cumplir con los 500 metros exigidos.

El dirigente recordó que el conflicto por la operación de tortillerías y la venta de producto mediante mototortilleras lleva más de dos años y medio, pese a que, aseguró, ha presentado reportes y firmado acuerdos con autoridades municipales. Afirmó que los compromisos no se han cumplido y criticó que los operativos se realicen en los puntos que determina el Ayuntamiento, en lugar de atender las ubicaciones que él denuncia.

Ante la falta de respuesta que asegura enfrentar, Pedroza Camacho insistió en que únicamente busca dialogar directamente con la alcaldesa para que se revisen los permisos y se aplique el reglamento sin distinciones. Mientras permanecía encadenado frente al inmueble municipal, advirtió que mantendría su protesta y pidió presencia policial ante el temor de sufrir algún incidente durante su manifestación.

JGH