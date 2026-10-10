Checo Pérez y Lance Stroll protagonizan choque en Singapur; ambos quedan fuera del sprint

La lluvia convirtió el arranque del Gran Premio de Singapur 2026 en un escenario complicado para los pilotos y terminó con las aspiraciones de Sergio Checo Pérez, quien sufrió un accidente con Lance Stroll durante la primera vuelta de la carrera sprint. El contacto dejó fuera de competencia a ambos corredores, luego de una maniobra que comprometió el espacio del mexicano en una curva.

El piloto de Cadillac buscaba aprovechar las condiciones de la pista para conseguir un resultado favorable; sin embargo, el incidente frustró sus planes desde los primeros instantes. Aunque ingresó a los boxes con la intención de reparar su monoplaza y volver a la competencia, los daños impidieron que continuara en carrera.

¿Cómo fue el choque entre Checo Pérez y Lance Stroll?

El accidente ocurrió en la primera vuelta del sprint, cuando Checo circulaba por el interior de la curva y se encontró con el monoplaza del canadiense. Stroll no dejó suficiente espacio al mexicano y ambos terminaron involucrados en el contacto.

Checo en su incidente con Stroll: “Es una pena porque aunque esta carrera es corta, era una gran oportunidad. Estaba en la parte interna en T16 y no esperaba que Lance me cerrara el paso, no tuve tiempo de frenar y no hubo nada que pudiera hacer.” #SingaporeGP https://t.co/8v8jCsJJtu — Marie🌸 (@ma_fe79) October 10, 2026

La maniobra puso fin a la participación de los dos pilotos en la prueba corta. Checo Pérez intentó salvar su carrera al dirigirse a los pits, pero las reparaciones no fueron suficientes para devolverlo a la pista, por lo que tuvo que abandonar.

La lluvia había generado expectativas de una competencia impredecible, con oportunidades para quienes consiguieran adaptarse mejor al asfalto mojado. No obstante, para el mexicano las condiciones terminaron por complicar una jornada en la que esperaba pelear por un resultado positivo.

💥 Stroll y Pérez se tocaron en la curva 16 Lance y Checo protagonizaron este incidente durante la Sprint de Singapur 😳 #F1 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/J0mNYhPMwc — laura (@lauramonteroc10) October 10, 2026

Cadillac también sufrió el abandono de Valtteri Bottas

El accidente de Checo Pérez no fue el único contratiempo para la escudería estadounidense. Su compañero Valtteri Bottas también quedó fuera de la carrera sprint, lo que convirtió el inicio del fin de semana en un resultado adverso para Cadillac.

Además, George Russell sufrió un accidente cuando se encontraba en la parte delantera de la competencia, otra muestra de las dificultades que enfrentaron los pilotos en las condiciones de lluvia en Singapur.

Para Cadillac, perder sus dos monoplazas representó un golpe importante en la primera prueba del fin de semana. El equipo tendrá que revisar lo ocurrido y concentrarse en las siguientes sesiones para intentar recuperar terreno.

¿Qué sigue para Checo Pérez en el GP de Singapur?

Tras el abandono, el mexicano deberá concentrarse en la clasificación para la carrera del domingo, con el objetivo de conseguir una posición de salida que le permita competir por un mejor resultado.

La posibilidad de que regrese la lluvia podría modificar nuevamente las condiciones del circuito, aunque también elevaría el riesgo de nuevos incidentes. Para Checo Pérez, será importante encontrar el equilibrio entre aprovechar las oportunidades y evitar situaciones que comprometan su participación.

El choque con Stroll dejó al piloto de Cadillac sin la oportunidad de completar el sprint y sumar un resultado favorable. Ahora, el siguiente reto será dejar atrás el incidente y preparar la carrera principal del Gran Premio de Singapur.