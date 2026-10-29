Hallan lesionados a dos perros pitbull que estaban sueltos en Chelem

Dos perros de raza pitbull fueron trasladados a la Unidad de Protección a la Fauna de Progreso, luego de ser encontrados sueltos en la colonia Guadalupe Victoria, en la comisaría de Chelem, donde presuntamente agredieron a otros animales de la zona.

De acuerdo con la información difundida por la comisaría, el caso fue reportado por ciudadanos, quienes lograron resguardar a los dos canes en la cancha de usos múltiples mientras esperaban la llegada del personal especializado.

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Al arribar al lugar, los encargados de atender el caso confirmaron que ambos perros presentaban lesiones, por lo que requerían atención veterinaria. Posteriormente, fueron trasladados a las instalaciones de la Unidad para recibir el seguimiento correspondiente.

Las autoridades informaron que la propietaria de los animales acudirá a dicha unidad para dar seguimiento al caso.

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Por su parte, la comisaría de Chelem agradeció a los vecinos que participaron en el reporte y resguardo del área, al destacar que su colaboración permitió atender la situación.

Asimismo, hizo un llamado a los propietarios de mascotas para mantenerlas dentro de sus domicilios y evitar que deambulen sin supervisión, a fin de prevenir incidentes que pongan en riesgo a otros animales y a la población.