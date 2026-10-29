Familias de Ciudad Mujeres piden 200 pies de casa ante déficit de vivienda

El déficit de vivienda para los trabajadores de las colonias de la zona continental de Isla Mujeres asciende a unas 2 mil casas, según estimaciones de representantes vecinales. Familias solicitaron que en el 2027 comience una primera etapa de construcción de 200 pies de casa de 30 metros cuadrados, con el propósito de contar con refugios seguros ante los fuertes huracanes que podrían presentarse durante ese año por el fenómeno de La Niña.

Entre las familias que habitan construcciones endebles se encuentran las de apellidos Cahuich, Euán y Pérez. Sus integrantes aseguraron que escucharon promesas durante las dos campañas anteriores de la alcaldesa con licencia, Atenea Gómez, pero estas no se cumplieron. Sin embargo, todavía consideran que los Regidores pueden destinar recursos para atender esta demanda, señaló Constantino Díaz, uno de los representantes vecinales.

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De acuerdo con fuentes oficiales, el Gobierno Municipal destinará alrededor de 500 millones de pesos a obra pública durante el ejercicio fiscal 2027. Por ello, los habitantes de Ciudad Mujeres solicitaron que una parte de ese presupuesto se canalice a la construcción de las viviendas.

Actualmente, el fenómeno de El Niño afecta al océano Pacífico, donde se han registrado temperaturas récord en la superficie marina. Para el próximo año, especialistas prevén una temporada de huracanes muy activa en el Atlántico, a diferencia de la actual, en la que se registró apenas uno de categoría uno en el golfo de México, “Isaías”, que afectó el sur de Estados Unidos.

De acuerdo con estudios sobre temporadas anteriores, el siguiente año podría registrar varios meteoros de gran intensidad a partir de agosto. Este panorama preocupa a las familias que habitan inmuebles construidos con cartón, restos de madera y láminas de zinc, materiales vulnerables ante los vientos fuertes y las lluvias.

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Un integrante de la familia Cahuich manifestó que carece de recursos para renovar su hogar, pues sus ingresos apenas alcanzan para cubrir alimentación, ropa, educación, transporte y servicios básicos. Consideró que un apoyo gubernamental sería de gran ayuda para proteger a sus seres queridos.

La familia Euán también enfrenta dificultades económicas. Cuando alguno de sus integrantes enferma, debe utilizar los pocos ahorros acumulados, debido a que las consultas ofrecidas por el Gobierno Municipal en Ciudad Mujeres carecen de medicamentos. Con las lluvias recientes, algunos niños han comenzado a presentar cuadros febriles, lo que genera preocupación ante la posibilidad de dengue.

Según las proyecciones de recaudación para el 2027, los ingresos municipales podrían alcanzar los mil 250 millones de pesos, cifra superior a los mil 59 millones contemplados en la Ley de Ingresos de 2025. La estimación se sustenta en el nivel de captación registrado durante el segundo trimestre, cuando se obtuvieron 791 millones 159 mil 233.