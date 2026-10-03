Texano Junior rinde tributo a los históricos Misioneros de la Muerte

En entrevista, el hijo de la leyenda luchística; El Texano junior, declaró que no tratan de igualar a el trío “Misioneros de la Muerte” que lo integraban; El Signo, Negro Navarro y El Texano, ya que reconoció que ellos eran unos grandes luchadores, por lo que el objetivo de ponerse el nombre de la tercia, es para que las nuevas generaciones los conozcan y con ello hacerles un tributo.

“Pero lejos de quererles hacer competencia u opacar a los Misioneros es un tributo, lo que queremos es transmitir a la gente nueva en la lucha libre, que hubo en los años 70,80 y 90s, que hubo una tercia que hizo historia en la lucha libre que se llamaban los “Misioneros De la Muerte”, eso es lo que hacemos, no queremos, igualarlos o compararlo, es hacerles un homenaje”, expresó el “misionero mayor”, el Texano junior en entrevista, al término de su presentación en la Arena Colonos de Cancún, en la cual vencieron a la facción “Comando del Áire”; integrado por Principe Cometa, Invensible junior y Tiger Fly, batalla que los gladiadores foráneos ganaron de manera holgada.

Agregó que en este tema como gladiadores de tercera generación manejan la lucha recia de antaño y la actual, pero lo que ellos quieren es para que recuerden las nuevas generaciones a esta tercia que fueron los primeros Misioneros de la Muerte.

“La verdad que nosotros somos luchadores de tercera generación y sabemos manejar el estilo antaño, pero también manejamos el estilo moderno”, destacó el entrevistado.

Reconoció el heredero de la leyenda “texana” que los nuevos “emisarios de la parka”, han sido bien acogidos por los amantes de la lucha libre mexicana.

“Yo creo que esto de los Misioneros de la Muerte han funcionado por las indumentarias que hemos usado y esto es como un homenaje a los misioneros de la Muerte; Negro Navarro, el Signo y El Texano”, destacó.

Finalmente, el luchador reconoció que no pueden compararse con los grandes gladiadores que fueron; El Signo, Negro Navarro y El Texano, por que ellos hicieron una gran carrera en la época de oro de la lucha libre mexicana.

“Para ponernos a la altura de esos señorones de la lucha libre nos falta mucho; ellos hicieron y marcaron con letras de oro su paso por la lucha libre, apesar de que nosotros hemos hecho un buen trabajo por separado y ahora al unísono, pues no nos queremos comparar con esta gran trayectoria”, concluyó.