América rescata el 2-2 ante Toluca con doblete de Henry Martín

El Estadio Banorte fue escenario de una noche de emociones, tensión y goles. América y Toluca protagonizaron un intenso enfrentamiento correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX, que terminó con un empate 2-2 y dejó a los aficionados al filo de sus asientos hasta el último minuto.

Las Águilas tuvieron que remar contra corriente ante unos Diablos Rojos que encontraron oportunidades para hacer daño y estuvieron muy cerca de llevarse los tres puntos.

Sin embargo, cuando parecía que la victoria visitante estaba asegurada, apareció Henry Martín para convertirse en el héroe azulcrema.

Federico Viñas aplica la ley del ex y adelanta al Toluca

Desde los primeros minutos, ambos equipos buscaron imponer condiciones. América intentó tomar la iniciativa y generar peligro mediante sus aproximaciones al área rival, mientras Toluca apostó por aprovechar los espacios y responder con velocidad.

Los locales tuvieron algunas oportunidades importantes, pero se encontraron con las intervenciones del guardameta Luis García, quien evitó que el marcador se moviera durante buena parte del primer tiempo.

Termina el partido de Jornada 15. 🦅 @GNPSeguros #Viviresincreíble #GNP https://t.co/P07DTdCb5q — Club América (@ClubAmerica) November 1, 2026

Henry Martín devuelve la esperanza al América

Para la segunda mitad, las Águilas salieron con mayor intensidad y buscaron recuperar terreno en el marcador.

La presión sobre la portería de Toluca comenzó a generar oportunidades, hasta que llegó el momento de Henry Martín.

Al minuto 62, el delantero americanista aprovechó una serie de rebotes dentro del área y empujó el balón al fondo de la portería, luego de que el arquero Luis García no consiguiera despejar correctamente.

El 1-1 devolvió la emoción al encuentro y encendió las tribunas del Estadio Banorte.

América y Toluca protagonizaron un cierre dramático. Tras un penal y la expulsión de Santiago Bueno, Alexis Vega adelantó a los Diablos Rojos al minuto 87.

Sin embargo, Henry Martín consiguió el empate 2-2 desde los once pasos al 90+2, firmando su doblete.

Con el resultado, América llegó a 29 puntos y mantuvo el liderato por diferencia de goles sobre Chivas, mientras Toluca se ubicó quinto con 24 unidades.