ONU debate fin del embargo de Estados Unidos a Cuba: votación será el 28 de octubre de 2026

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) inició este martes 27 de octubre de 2026 el debate sobre una nueva resolución presentada por Cuba para exigir el fin del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde hace más de seis décadas.

Los 193 Estados miembros están convocados a participar en las discusiones que se desarrollarán entre este martes y el miércoles 28 de octubre, cuando está prevista la votación del documento.

La sesión ocurre en medio de las tensiones entre Washington y La Habana, después de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump reforzara las restricciones comerciales y energéticas contra la isla.

¿Cuándo votará la ONU la resolución contra el embargo a Cuba?

La votación está programada para el miércoles 28 de octubre de 2026, después de dos jornadas de debate en la Asamblea General.

El proyecto, denominado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, se presenta anualmente desde 1992.

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Aunque la resolución ha recibido un amplio respaldo internacional durante más de tres décadas, su aprobación no tiene carácter vinculante y no obliga a Washington a levantar las sanciones.

En esta ocasión, será relevante conocer si cambia la posición de algunos gobiernos latinoamericanos y europeos respecto a la votación anterior.

¿Cómo votaron los países sobre el embargo a Cuba en 2025?

En octubre de 2025, la Asamblea General aprobó la resolución por trigésima tercera ocasión, aunque registró una disminución en los votos favorables respecto a años anteriores.

Los países que votaron en contra fueron Estados Unidos, Israel, Argentina, Paraguay, Ucrania, Macedonia del Norte y Hungría.

En contraste, durante 2016, bajo la administración de Barack Obama, Estados Unidos e Israel se abstuvieron de votar contra el documento.

Cuba denuncia presiones de Estados Unidos antes de la votación

El Gobierno cubano acusó a la administración de Donald Trump de ejercer presiones diplomáticas para que otros países retiren su respaldo a la resolución.

Por su parte, el representante estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, rechazó esas acusaciones y pidió a los Estados miembros votar contra el documento presentado por La Habana.

El debate también ocurre en un contexto de restricciones sobre el suministro de petróleo a Cuba y dificultades en su sistema energético.

Cuba 🇨🇺 desmiente a Estados Unidos en la ONU. #CubaNoEsUnaAmenaza, el bloqueo sí! https://t.co/diYNnwmucS — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) October 27, 2026

Cuba calcula pérdidas millonarias por embargo estadounidense

La Habana sostiene que las sanciones de Estados Unidos han provocado afectaciones económicas acumuladas durante más de seis décadas.

De acuerdo con las estimaciones oficiales citadas en el informe cubano, las pérdidas entre marzo de 2025 y febrero de 2026 superaron los 8 mil millones de dólares.

El embargo comercial estadounidense fue establecido formalmente en febrero de 1962, durante la presidencia de John F. Kennedy.

Con la votación del 28 de octubre, Cuba buscará obtener por trigésima cuarta ocasión una resolución de la Asamblea General que reclame el levantamiento del embargo, aunque su aprobación no implicaría la eliminación automática de las restricciones estadounidenses.

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