El Festival de Cultura del Caribe 2026 llegó este domingo a su jornada de clausura en la Explanada de la Bandera, donde a partir de las 18:00 horas inició la cartelera final con música, danza, circo y un espectáculo escénico a cargo de la artista chetumaleña Astrid Hadad, quien tendrá a su cargo el cierre de la edición.

El encuentro, realizado del 19 al 22 de noviembre en la capital del estado, reunió a agrupaciones locales, nacionales e internacionales en un programa que combinó expresiones artísticas de la región caribeña. De acuerdo con la cartelera difundida por los organizadores, la última fecha estará integrada por cuatro participaciones.

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Entre los números presentados en este domingo figuró la agrupación Crazysaurios, de propuesta musical con metales, así como La Ceiba Negra, que forma parte del repertorio de grupos que se presentan en la jornada dominical. También la participación de Imagine Circo, procedente de Puerto Morelos, que trajo a la explanada una propuesta de arte circense. El cierre estuvo a cargo de Astrid Hadad, artista originaria de Chetumal, reconocida por sus espectáculos que integran canto, teatro y un vestuario de gran formato.

Su presentación del domingo coincidió con la exposición "Por mi espíritu hablarán mis trajes", montada durante el festival en el Museo de la Cultura Maya y que muestra parte de su indumentaria escénica.

El cierre estuvo a cargo de Astrid Hadad, artista originaria de Chetumal / Por Esto.

La inclusión de Belice como país invitado corresponde a la vocación del festival como espacio de intercambio cultural entre las naciones y comunidades que comparten el entorno caribeño, con las que Quintana Roo mantiene vínculos geográficos, históricos y sociales, particularmente a través de la frontera sur.

Durante las jornadas previas, el programa incluyó la exposición "Esperanza" en el Paseo del Arte, presentaciones de la Escuela Estatal de Danza, el Ballet Folclórico "Nicte Ha", Ts'ook Danza, Pájaro Mosca Danza y Bacilos el jueves; Nello Player and The Red Band, Caribbeandub y Los Pericos el viernes; y Ensamble Nueva Era Chetumal, Riviera Sunset, Garífuna Heartbeat y TLC Band el sábado.

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