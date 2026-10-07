Luchador ‘Hijo de Fhisman’ es detenido por muerte de réferi; le habría realizado un martinete

El luchador profesional ‘Hijo de Fishman' fue detenido por las autoridades en Hidalgo, luego del fallecimiento del réferi de 75 años Gerardo Germán Pineda. La muerte ocurrió presuntamente tras recibir un castigo prohibido por parte del luchador durante una función en vivo.

El evento deportivo en donde el réferi fue víctima del movimiento del luchador tuvo lugar en el municipio de Mineral de la Reforma. Se informó que, tras la confirmación del deceso de Germán Pineda, las autoridades procedieron con la búsqueda y posterior detención del atleta.

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¿Cómo fue que el réferi perdió la vida a manos del ‘Hijo de Fishman'?

El hecho ocurrió durante la lucha estelar del evento denominado “Deslealtades", en el cual el gladiador enfrentaba a Máscara Sagrada NG. En el transcurso del combate, ‘Hijo de Fishman’ aplicó el martinete al réferi. Socorristas y paramédicos intervinieron para verificar el estado de la víctima; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Tras confirmarse el deceso, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Mineral de la Reforma procedieron con la aprehensión del luchador. Mismo que fue puesto a disposición del Ministerio Público bajo la línea de investigación de homicidio culposo para deslindar responsabilidades.

Por su parte, la empresa promotora del evento emitió un mensaje en el que confirmó que cuenta con asistencia jurídica para el gladiador a fin de atender la situación penal conforme a derecho, al tiempo que mantuvo comunicación con los familiares del fallecido.

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