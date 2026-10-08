¿Quién es Juan Carlos “El Lobo” Serralde, el influencer que quiere pelear con Juan Manuel Márquez?

Juan Carlos “El Lobo” Serralde pasó de realizar retos de boxeo en las calles de la Ciudad de México a estar ante la posibilidad de compartir el ring con uno de los nombres más importantes del pugilismo nacional: Juan Manuel Márquez.

El creador de contenido se hizo popular en redes sociales con una dinámica sencilla, pero llamativa: invita a distintas personas a enfrentarlo durante un minuto de pelea y ofrece una recompensa económica a quien consiga derribarlo. La cantidad está relacionada con el número de seguidores que tiene en sus plataformas digitales.

¿Quién es “El Lobo” Serralde?

Serralde es un influencer y aficionado al boxeo que construyó su popularidad a partir de los llamados retos de boxeo callejero. En sus redes sociales se presenta como un peleador que ha enfrentado a numerosos participantes y presume una racha en la que asegura no haber sido derribado.

Su contenido consiste principalmente en recorrer diferentes puntos de la Ciudad de México para encontrar personas dispuestas a ponerse los guantes contra él. Los combates son breves y tienen como principal objetivo conseguir el nocaut dentro del minuto establecido.

Uno de los elementos que hizo viral su propuesta fue el premio. El Lobo ofrece un peso por cada seguidor que tiene a quien consiga noquearlo durante el reto. En la entrevista con Juan Manuel Márquez contaba con alrededor de 968 mil seguidores, por lo que la recompensa rondaba esa cantidad.

Del sobrepeso al boxeo

La historia que Serralde cuenta alrededor de su personaje también forma parte de su contenido. De acuerdo con la descripción del episodio de Desde el Ring, el creador relató un proceso de transformación personal después de llegar a pesar alrededor de 120 kilos y llevar una vida marcada por fiestas, cigarros y excesos.

El boxeo se convirtió en una de las herramientas que utilizó para cambiar su estilo de vida y posteriormente en la base de su proyecto como creador de contenido.

También se ha enfrentado a figuras del boxeo

La popularidad de sus retos hizo que “El Lobo” tuviera acercamientos con personajes reconocidos del pugilismo mexicano. Incluso protagonizó una dinámica de golpes al cuerpo con Juan Manuel Márquez, en la que ambos participaron en un reto.

El ejercicio terminó cuando Serralde decidió detenerse después de recibir varios impactos del excampeón mundial. El dinero involucrado en aquella dinámica fue destinado posteriormente por Márquez a una donación.

¿Por qué podría pelear contra Juan Manuel Márquez?

La posibilidad surgió durante el episodio de Desde el Ring, programa conducido por Juan Manuel Márquez y el periodista Eduardo Camarena. Durante la conversación, Márquez aceptó el desafío de “El Lobo”, pero puso una condición.

El excampeón mundial aseguró que está dispuesto a volver a ponerse los guantes si el episodio en el que aparece Serralde alcanza un millón de reproducciones en YouTube.

La idea no contempla una pelea profesional. En caso de cumplirse la meta, el enfrentamiento sería una exhibición de un solo round con duración de un minuto. Márquez incluso dejó en claro que estaría dispuesto a realizarla sin recibir un premio económico.

Serralde aceptó la condición y aseguró que, si el programa alcanza la cifra establecida, ambos se enfrentarán. Eduardo Camarena, por su parte, se ofreció para narrar el eventual combate.

Un reto muy diferente para “El Dinamita”

El posible enfrentamiento tendría un significado especial por la diferencia entre las trayectorias de ambos. Mientras Serralde construyó su popularidad como creador de contenido y boxeador amateur/callejero, Márquez desarrolló una carrera profesional de primer nivel y conquistó campeonatos mundiales en cuatro divisiones.

Márquez disputó su última pelea profesional el 17 de mayo de 2014, cuando derrotó por decisión unánime a Mike Alvarado. Más de una década después, el reto de “El Lobo” podría darle la oportunidad de regresar al ring, aunque solamente durante 60 segundos.

Por ahora, el combate no está confirmado como una pelea profesional y depende de que el episodio de Desde el Ring alcance el millón de reproducciones. Si se cumple la meta, Juan Carlos “El Lobo” Serralde tendrá frente a él uno de los desafíos más importantes desde que comenzó a convertir sus peleas callejeras en contenido viral.