Juan Manuel Márquez volvería al ring tras 12 años: ¿contra quién pelearía?

Doce años después de su última aparición profesional, Juan Manuel Márquez abrió la puerta a regresar al ring, aunque sería bajo circunstancias muy diferentes a las de su exitosa carrera como campeón mundial.

El histórico boxeador mexicano aceptó el reto del youtuber, Juan Carlos “El Lobo” Serralde durante una entrevista para el canal de YouTube Desde el Ring. Sin embargo, el posible enfrentamiento está condicionado a que el episodio alcance un millón de reproducciones.

¿Contra quién pelearía Juan Manuel Márquez?

El eventual regreso del Dinamita sería ante Juan Carlos Serralde, conocido como “El Lobo”, quien se hizo popular por organizar enfrentamientos de corta duración en la Ciudad de México.

De concretarse, no se trataría de una pelea profesional. El acuerdo contempla únicamente un round de un minuto, una dinámica muy distinta a los combates que Márquez protagonizó durante su trayectoria en el boxeo.

Además, el excampeón mundial dejó claro que no pretende recibir premio económico por participar en el desafío.

¿Cuál es la condición para que Márquez vuelva al ring?

La posibilidad de volver a utilizar los guantes de boxeo quedó ligada directamente al alcance del contenido publicado en internet.

Durante la conversación, Márquez aceptó participar si el capítulo de Desde el Ring consigue un millón de vistas. Serralde también confirmó que respetará el acuerdo y participará en el enfrentamiento si se alcanza la cifra establecida.

El propio “Lobo” resumió el compromiso al señalar que, si el episodio llega al millón de reproducciones, ambos se enfrentarán.

Márquez dejó las condiciones en manos de Serralde

El Dinamita incluso permitió que Serralde definiera los detalles del eventual encuentro, al señalar que podía decidir cuándo y dónde realizarlo.

La propuesta surgió mientras Eduardo Camarena entrevistaba a Serralde junto con Márquez. En ese momento, el exboxeador dejó claro que está dispuesto a aceptar el desafío pese al tiempo que lleva alejado de los combates.

Por su parte, Camarena se comprometió a narrar la pelea si finalmente se realiza, por lo que el periodista también formaría parte del evento.

¿Quién es “El Lobo” Serralde?

Juan Carlos “El Lobo” Serralde ganó notoriedad por organizar retos de peleas callejeras en la capital mexicana.

Su dinámica consiste en ofrecer una cantidad de dinero relacionada con el número de seguidores que tiene a la persona que consiga derribarlo durante un minuto.

Cuando se realizó la entrevista con Márquez, Serralde contaba con alrededor de 968 mil seguidores, cifra que servía como referencia para el premio que podía obtener quien lograra mandarlo a la lona.

La recompensa ya había superado el millón de pesos, aunque ese incentivo no sería parte del acuerdo para Márquez.

¿Cuándo fue la última pelea de Juan Manuel Márquez?

La última aparición profesional de Juan Manuel Márquez ocurrió el 17 de mayo de 2014, cuando enfrentó a Mike Alvarado en Las Vegas.

En aquella ocasión, el boxeador de Iztapalapa tenía 40 años y consiguió una victoria por decisión unánime, con tarjetas de 118-109, 117-109 y 117-109.

El combate correspondió a una eliminatoria de la categoría welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y marcó el cierre de una carrera profesional que lo llevó a conquistar campeonatos mundiales en cuatro divisiones.

El legado de Juan Manuel Márquez

A lo largo de su carrera, Juan Manuel Márquez se consolidó como una de las figuras más importantes del boxeo mexicano.

El “Dinamita” registró 56 victorias como profesional, 40 de ellas por la vía del nocaut, y protagonizó algunos de los combates más recordados de su generación.

Entre sus triunfos más importantes destaca el conseguido frente a Manny Pacquiao, rival al que enfrentó en cuatro ocasiones y ante quien consiguió una de las victorias más emblemáticas de su trayectoria.

Ahora, más de una década después de su retiro, Márquez podría volver a ponerse los guantes para un desafío completamente distinto: un solo round de un minuto contra “El Lobo” Serralde.

Todo dependerá de que el video de Desde el Ring alcance la meta de un millón de reproducciones.