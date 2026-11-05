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“Portugal estará siempre en mí”: Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección tras 23 años

Por medio de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram comunicó su decisión, donde agradeció el apoyo recibido durante su trayectoria.

Por Redacción Por Esto!

5 de nov de 2026

1 min

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Ronaldo cierra su trayectoria internacional con 234 partidos disputados con la selección portuguesa
Ronaldo cierra su trayectoria internacional con 234 partidos disputados con la selección portuguesa / Especial

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo anunció este jueves 5 de noviembre su retiro de la selección nacional de Portugal, luego de 23 años de trayectoria internacional

El delantero de 41 años dio a conocer su decisión mediante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, acompañado del mensaje “Portugal estará siempre en mí”, en el que se dirigió a los aficionados portugueses y expresó que llegó el momento de entregar la camiseta número 7 a las nuevas generaciones.

En su mensaje, Ronaldo reconoció que no fue una decisión sencilla, debido al significado que tuvo representar a su país durante más de dos décadas.

El jugador recordó que su recorrido con la selección comenzó en agosto de 2003 y agradeció a sus compañeros, entrenadores, familiares y seguidores que lo acompañaron durante esta etapa.

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