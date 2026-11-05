“Portugal estará siempre en mí”: Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección tras 23 años

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo anunció este jueves 5 de noviembre su retiro de la selección nacional de Portugal, luego de 23 años de trayectoria internacional

El delantero de 41 años dio a conocer su decisión mediante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, acompañado del mensaje “Portugal estará siempre en mí”, en el que se dirigió a los aficionados portugueses y expresó que llegó el momento de entregar la camiseta número 7 a las nuevas generaciones.

En su mensaje, Ronaldo reconoció que no fue una decisión sencilla, debido al significado que tuvo representar a su país durante más de dos décadas.

El jugador recordó que su recorrido con la selección comenzó en agosto de 2003 y agradeció a sus compañeros, entrenadores, familiares y seguidores que lo acompañaron durante esta etapa.