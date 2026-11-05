Cristiano Ronaldo se retira de la selección de Portugal; ¿quién tomará su puesto?

El delantero de 41 años, Cristiano Ronaldo, anunció de manera oficial este jueves 5 de noviembre de 2026 su retiro definitivo de la selección nacional de Portugal. A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, el astro luso puso fin a una trayectoria de 23 años defendiendo la camiseta de las 'Quinas'.

Durante su mensaje, expresó que tomar la decisión no fue fácil pero que se retira con la cabeza en alto. Su despedida llega tras haber participado en la Copa Mundial de 2026 y tras semanas de tensión e incertidumbre sobre su rol en el esquema del director técnico Jorge Jesus; con esto, muchos se han cuestionado quién tomará el puesto de Ronaldo.

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¿Quiénes asumen el relevo en el ataque de Portugal?

La salida de Cristiano Ronaldo ha sorprendido a sus seguidores y fanáticos de la selección, su retiro dejará un gran espacio dentro de la alineación. Sin embargo, la transición en la delantera de Portugal ya está en marcha para afrontar la UEFA Nations League y las próximas competencias internacionales.

Entre los nombres que más han sonado para poder ocupar el lugar del delantero de 41 años se encuentran un total de cuatro nombres que podrían ser el nuevo encargado de liderar a la selección de Portugal en los siguientes enfrentamientos.

Rafael Leão, atacante ha sido designado como el encargado de portar el emblemático número 7. Con su desequilibrio y potencia por la banda izquierda, Leão toma la batuta en el liderazgo ofensivo del equipo.

Gonçalo Ramos: Asume de forma natural el puesto de centrodelantero referencial en el área rival, un rol en el que ya venía sumando minutos y responsabilidades clave.

Jota Silva y Vitinha: Complementan el recambio en ataque y la generación de juego, consolidando la reestructuración táctica promovida por el cuerpo técnico.

Aunque ninguno de estos jugadores ha sido confirmado para poder ocupar el lugar de Cristiano Ronaldo, estos son los nombres más sonados para tener este puesto. Esto se debe a sus capacidades, habilidades dentro del campo y desempeño mostrado en diversos partidos.

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