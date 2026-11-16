A pesar de que no pudieron marchar como se tenía previsto, por las inclemencias del tiempo, no pudieron quedarse calladas las madres buscadoras del colectivo Verdad, Memoria y Justica, al realizar una serie de pronunciamientos y exigir en lengua maya la búsqueda de sus hijos, “porque necesitan regresar a casa, vamos a buscarlos juntos, ellos no están muertos, sino están desaparecidos”.

La tarde noche de este lunes, el colectivo Verdad, Memoria y Justicia de Quintana Roo, tenía previsto una marcha del Hipil por la localización de los desaparecidos o marcha del Silencio, que partiría en frente de las instalaciones de la Fiscalía de Desaparecidos ubicado en la calle 67 entre 56 y 58 de la colonia Cecilio Chi, pero debido al mal tiempo la marcha no se pudo realizar, por lo que las madres buscadoras se concentraron en las instalaciones del Teatro de la Ciudad para realizar un pronunciamiento.

Una de las madres de familia en la lengua materna hizo referencia que se requiere buscar a sus hijos porque necesitan regresar en casa, “vamos a buscarlos juntos, porque ellos no están muertos sino solo están desaparecidos”.

“Todas las personas a quienes tienen llevado a sus hijos en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, cuando acuden a la Fiscalía Especializada en personas desaparecidas, y solo hablan la lengua maya y no se les entiende por parte de las personas que trabajan en este lugar, es por eso que estamos pidiendo personal que sepa hablar la lengua maya y de esta manera se pueda facilitar con las investigaciones”, explicó.

Así como también solicitaron a la gobernadora del Estado que deben de buscar a sus hijos, que “debe ayudar con todo el trabajo que estamos haciendo de buscar a nuestros hijos, debemos de trabajar juntos, para que podamos localizar a nuestros hijos, porque ellos no están muertos, sino que solo están desaparecidos”.

Indicaron que este movimiento tiene como propósito visibilizar a las víctimas y exigir que las autoridades garanticen una atención digna, humana y con enfoque diferenciado para las familias mayas que enfrentan la desaparición de sus seres queridos.

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“Denunciamos que, cuando las familias de origen maya acuden a presentar una denuncia y su lengua materna es el maya, muchas veces enfrentan barreras de comunicación, falta de comprensión y atención adecuada. Esta situación provoca revictimización y dificulta el acceso a la justicia”.

“Por ello, hacemos un llamado urgente a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, a la Comisión de Búsqueda de Personas y a la Comisión de Atención a Víctimas para que garanticen la presencia de intérpretes y traductores de lengua maya en sus distintas áreas de atención, así como la implementación de protocolos con perspectiva intercultural que permitan a las familias denunciar, ser escuchadas y recibir acompañamiento sin discriminación”, declararon.

Hablar maya no debe ser una barrera para acceder a la justicia. Ser una familia indígena no debe significar enfrentar más obstáculos para encontrar a nuestros seres queridos, agregaron.

“De igual manera, hacemos un llamado a la Gobernadora del Estado de Quintana Roo, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal y a las autoridades de Seguridad Pública Municipal para que, de manera coordinada, implementen estrategias efectivas de prevención, seguridad y atención ante el crecimiento del fenómeno de la desaparición en Felipe Carrillo Puerto y en el municipio de José María Morelos”, expresaron.

En nuestras comunidades persisten el temor, la incertidumbre y la zozobra ante la desaparición de personas. No podemos permitir que la ausencia de nuestros seres queridos se convierta en una realidad cotidiana ni que el miedo siga apoderándose de nuestras familias y comunidades.

“Hoy levantamos la voz ante tanta violencia, ante la indiferencia y ante las dificultades que enfrentamos quienes buscamos a nuestros familiares”, concluyeron.