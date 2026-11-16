Un hombre perdió la vida luego de sufrir una caída por unas escaleras al interior de un domicilio particular ubicado en la colonia Solidaridad Urbana, en Ciudad del Carmen.

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El incidente generó una movilización de elementos policiacos y cuerpos de emergencia, quienes se trasladaron hasta la vivienda tras recibir el reporte de una persona que presuntamente se encontraba gravemente lesionada a consecuencia del accidente.

Los hechos ocurrieron en un inmueble localizado sobre la calle Odontólogos, en las inmediaciones del cruce con la calle Geógrafos y la avenida Contadores, donde familiares y personas que se encontraban en el lugar solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia al percatarse de lo sucedido.

De acuerdo con las primeras versiones proporcionadas por testigos, el hombre había llegado recientemente procedente de Villahermosa, Tabasco, para visitar a sus familiares y se encontraba en el domicilio cuando ocurrió el accidente.

Según los datos recabados en el sitio, por circunstancias que hasta el momento no habían sido esclarecidas, el hombre habría perdido el equilibrio mientras se encontraba en las escaleras, precipitándose hacia la parte inferior y sufriendo fuertes golpes durante la caída. La situación provocó preocupación entre sus familiares, quienes solicitaron ayuda de manera inmediata para que recibiera atención médica.

Minutos después arribaron al domicilio unidades de la Policía y paramédicos, quienes ingresaron para valorar al hombre y tratar de brindarle los primeros auxilios. Sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales, por lo que el fallecimiento fue notificado a las autoridades correspondientes.

Tras la confirmación del deceso, elementos de la Policía Estatal procedieron a delimitar el área con cinta amarilla, impidiendo el acceso de personas ajenas al procedimiento y manteniendo bajo resguardo el inmueble. Los paramédicos cubrieron el cuerpo y posteriormente se retiraron, mientras familiares y vecinos permanecían a la expectativa ante lo ocurrido.

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La escena quedó bajo vigilancia policiaca en espera de la intervención de personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche, así como de elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO), quienes tendrían a su cargo las diligencias ministeriales, el levantamiento de indicios y las actuaciones necesarias para establecer oficialmente las circunstancias del fallecimiento.

De manera preliminar, trascendió que los familiares buscarían realizar los trámites correspondientes para que el cuerpo pudiera ser entregado a una funeraria y recibir los servicios funerarios, incluida posiblemente la cremación, una vez cumplidos los procedimientos legales. Mientras tanto, el domicilio permaneció acordonado y las autoridades continuaron con la recopilación de información para integrar las actuaciones correspondientes sobre lo ocurrido.

JGH