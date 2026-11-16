Momentos de tensión se vivieron en el fraccionamiento Los Héroes, ubicado en la Región 223, luego de que un hombre fuera brutalmente golpeado y amarrado por vecinos de la zona. El sujeto fue señalado de intentar llevarse por la fuerza a un menor de edad, lo que desató la furia de los habitantes que intervinieron para evitar el presunto rapto.

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De acuerdo con los primeros reportes policiales, los hechos ocurrieron sobre la calle Ignacio con Vicente Suárez, cuando el individuo acudió al domicilio de la madre del niño para exigir su entrega. Ante la negativa de la mujer, el sujeto presuntamente tomó al menor por la fuerza y huyó del lugar.

Al percatarse de la situación, la madre comenzó a gritar pidiendo auxilio y alertó a los vecinos sobre lo ocurrido. Varios habitantes salieron de inmediato en su apoyo, logrando darle alcance metros adelante. Tras someterlo, los pobladores comenzaron a golpearlo y posteriormente lo ataron de pies y manos mientras aguardaban la llegada de la policía.

Los habitantes lograron darle alcance metros adelante, donde lo sometieron, lo golpearon y lo ataron de pies y manos. / Erick Díaz

Elementos de seguridad pública acudieron al sitio para tomar el control de la situación; sin embargo, debido a las múltiples lesiones que presentaba el sospechoso a causa de la agresión colectiva, fue necesario solicitar una ambulancia para su traslado urgente a un hospital bajo custodia policial, donde recibe atención médica.

En tanto, el menor fue resguardado y valorado por personal especializado del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género, GEAVIG, garantizando su integridad física y emocional.

Personal del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG) resguardó y valoró al menor. / Erick Díaz

De manera preliminar trascendió que el individuo lesionado podría ser el padre del menor. Por este motivo, las autoridades correspondientes ya realizan las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos, determinar si contaba con derechos legales de convivencia o custodia, y definir su situación jurídica.

JGH