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Inglaterra gana 3-2 a España y termina con su racha de 44 partidos oficiales sin perder

Inglaterra se tomó la revancha de Wembley (derrota 3-2) en el último partido de la fase de grupos del torneo continental, al que los dos equipos llegaban clasificados.

Por AFP

15 de nov de 2026

1 min

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Los ingleses cortaron la racha de victorias de La Furia española.
Los ingleses cortaron la racha de victorias de La Furia española. / Foto: AFP

Inglaterra ganó 3-2 a España este domingo en el estadio Metropolitano para pasar a cuartos de final de la Liga de Naciones como líder del grupo A3, arrebatándole la primera plaza a la campeona mundial, que pasa segunda.

Un gol de penal de Harry Kane (45') y otros dos de Ezri Konsa (53') y Ben White (57') acabaron con la racha de 44 partidos oficiales sin perder de la Roja, que estuvo cerca de remontar con los goles de Mikel Oyarzabal de penal (65') y de Nico Williams (75').

Inglaterra se tomó la revancha de Wembley (derrota 3-2) en el último partido de la fase de grupos del torneo continental, al que los dos equipos llegaban clasificados y en el que a España le hubiese bastado un empate para acabar líder de la llave.

México cayó 3-2 ante Jamaica en Kingston durante el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027.

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La vuelta de Lamine Yamal a la Roja, tras perderse el partido contra la República Checa del jueves, no fue suficiente para superar a una Inglaterra, dominadora hasta la expulsión de Elliot Anderson (63').

España puso cerco a la portería rival durante la última media hora de partido, pero se acabó quedando a las puertas de la remontada.

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