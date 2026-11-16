Una intensa movilización de elementos policiacos y cuerpos de emergencia se registró en calles de la colonia 23 de Julio, en Ciudad del Carmen, luego de que se recibiera el reporte de un joven masculino que presuntamente había sido atropellado por una unidad motriz.

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La situación generó la movilización de las autoridades hasta la calle Maculí, entre las calles Mangle y Cedros, donde vecinos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, así como paramédicos del grupo ACSES, quienes fueron alertados sobre la presencia de una persona que aparentemente había resultado lesionada tras un incidente vial.

A su llegada, los uniformados localizaron al joven y comenzaron a recabar información para conocer las circunstancias en las que se había registrado el supuesto atropellamiento.

De acuerdo con los primeros datos obtenidos en el sitio, el masculino presuntamente se encontraba en estado inconveniente al momento de los hechos. Asimismo, trascendió que minutos antes habría sostenido una discusión con su pareja sentimental, situación que aparentemente lo habría llevado a salir de su domicilio y dirigirse hacia la vía pública.

Según la versión que el propio joven habría proporcionado, al salir de su vivienda presuntamente se atravesó al paso de un vehículo que circulaba por la calle, lo que habría originado el incidente.

Sin embargo, no se dieron a conocer mayores características de la unidad involucrada ni se confirmó si el conductor permaneció en el lugar después de lo ocurrido.

Por su parte, los paramédicos intentaron brindarle atención prehospitalaria y realizar una valoración física para descartar posibles lesiones derivadas del supuesto impacto. No obstante, el joven se negó de manera rotunda a permitir que los socorristas lo revisaran, argumentando que no necesitaba ayuda médica.

La negativa también se extendió a la posibilidad de ser trasladado a un centro hospitalario, por lo que, al no aceptar la asistencia ofrecida, los técnicos en urgencias médicas se retiraron del lugar, luego de realizar los procedimientos correspondientes ante el rechazo del paciente.

Finalmente, los elementos policiacos permanecieron en la zona para tomar conocimiento de lo sucedido y verificar las circunstancias del reporte. El incidente no pasó a mayores en cuanto a la intervención de los cuerpos de emergencia, aunque quedó la incertidumbre sobre el estado físico del joven, quien decidió no recibir atención médica pese a la movilización generada por el reporte ciudadano.

JGH