Un gol de penal de Erling Haaland en el suspiro final dio a Noruega el último billete para los cuartos de la Liga de Naciones, en el triunfo de este martes 3-2 sobre Dinamarca, en un grupo 4 en el que Portugal pasó como primera al vencer 3-2 a Gales.

El goleador implacable del Manchester City transformó un penalti, su segundo gol de la noche, en el minuto 90+6 para darle vuelta a un juego en el que los Vikingos estuvieron abajo 2-0.

Haaland había iniciado la reacción noruega en el minuto 37, después de que los tempraneros goles de Rasmus Hojlund (11') y Pierre-Emile Hojbjerg (14') dieran a Dinamarca una ventaja contundente ante un público entregado.

Odegaard, también decisivo

A los locales, que sólo necesitaban un empate para pasar, se les empezó a atragantar la noche cuando Haaland recortó distancias, después de que un fallo garrafal del portero danés Mads Hermansen regalara la posesión a Martin Odegaard.

Fue el propio capitán del Arsenal el que marcó el gol del empate de Noruega a seis minutos del final.

El desenlace de infarto se completó con el dramático tanto ganador de Haaland. Noruega acompañará a Portugal en el sorteo del viernes en Nyon (11:00 horas GMT).

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En Cardiff, Portugal aseguró el primer puesto con su primera victoria de la era posterior a Cristiano Ronaldo, gracias a un gol de gran clase de Carlos Forbs en el minuto 70.

Su tanto decidió un encuentro muy entretenido en el que Gales, ya condenada a terminar última de su grupo, ofreció una actuación que no reflejó su posición en la tabla.

El equipo británico participará en el playoff que decidirá las últimas plazas de ascenso y descenso entre las Ligas A y B.

David Brooks (13') había respondido rápidamente al magnífico gol inicial de Bruno Fernandes (11') para Portugal, y el equipo galés se vino arriba cuando Sorba Thomas lo puso por delante antes del descanso (40').

Pero Pedro Neto, que posteriormente fue expulsado tras ver dos amarillas seguidas (72' y 74'), empató casi de inmediato, y Forbs decidió un duelo igualado para garantizar que Portugal fuera cabeza de serie en el sorteo.

El joven extremo derecho del Brujas, con el mítico número 7 de Ronaldo a la espalda, metió una aceleración letal a un defensa y luego se abrió paso en el área antes de armar un disparo raso.

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Lavado de imagen sin CR7

Con su triunfo, el equipo luso lava su imagen, tres días después del 4-1 encajado contra Dinamarca en Braga, en el primer partido desde el anuncio de la retirada internacional de Cristiano Ronaldo.

Además de Portugal, estarán Francia, Inglaterra y Alemania en el bombo de las primeras de grupo. La campeona del mundo España, además de Noruega, Países Bajos y Bélgica, estarán en el otro.

En partidos de las otras categorías, destacó que Irlanda del Norte asciende por primera vez a la Liga A -primera división- después de que un potente disparo de Justin Devenny le diera al equipo el empate que necesitaba ante Hungría (1-1) en Budapest.

Devenny, que juega en el Stoke City de la segunda división inglesa, conectó un precioso disparo en el minuto 65 en el estadio Ferenc Puskas para establecer el 1-1 final y asegurar el segundo ascenso consecutivo para el equipo de Michael O'Neill.