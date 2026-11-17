La segunda temporada de ‘La Mansión VIP’ sigue dando de qué hablar, y es que, recientemente durante una dinámica entre los participantes del reality show, Karely Ruiz le dio una cachetada a Paola Suárez. El momento quedó captado en video y rápidamente provocó que los usuarios criticarán a la creadora de contenido.
El momento se volvió viral en redes sociales y generó fuertes críticas hacia la creadora de contenido para adultos. Y es que gran parte del público ha señalado que Karely tiene actitudes groseras hacia ciertos participantes lo que ha llevado a que sea calificada como “envidiosa”.
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¿Cómo fue la cachetada de Karely Ruiz a Paola Suárez en ‘La Mansión VIP’?
Durante una dinámica de “semana inglesa” entre los integrantes de ‘La Mansión VIP’, Karely Ruiz debía de darle una cachetada a Paola Suárez de acuerdo a las reglas del juego. Sin embargo; la modelo propinó fuertes golpes en el rostro de la creadora de contenido, generando fuertes críticas hacia su persona.
Este momento provocó que los usuarios de redes y seguidores del show criticarán a Karely, muchos señalaron que la modelo usó un exceso de fuerza al momento de darle las cachetadas a Paola; sin embargo, el resto de los compañeros que se encontraban en el juego no comentaron nada.
Gran parte de los usuarios han cuestionado si la producción de ‘La Mansión VIP’ le dará una sanción a la modelo por los golpes propinados a su compañera, o si la situación pasará sin algún tipo de penalización.