La segunda temporada de ‘La Mansión VIP’ sigue dando de qué hablar, y es que, recientemente durante una dinámica entre los participantes del reality show, Karely Ruiz le dio una cachetada a Paola Suárez. El momento quedó captado en video y rápidamente provocó que los usuarios criticarán a la creadora de contenido.

El momento se volvió viral en redes sociales y generó fuertes críticas hacia la creadora de contenido para adultos. Y es que gran parte del público ha señalado que Karely tiene actitudes groseras hacia ciertos participantes lo que ha llevado a que sea calificada como “envidiosa”.

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¿Cómo fue la cachetada de Karely Ruiz a Paola Suárez en ‘La Mansión VIP’?

Durante una dinámica de “semana inglesa” entre los integrantes de ‘La Mansión VIP’, Karely Ruiz debía de darle una cachetada a Paola Suárez de acuerdo a las reglas del juego. Sin embargo; la modelo propinó fuertes golpes en el rostro de la creadora de contenido, generando fuertes críticas hacia su persona.

Este momento provocó que los usuarios de redes y seguidores del show criticarán a Karely, muchos señalaron que la modelo usó un exceso de fuerza al momento de darle las cachetadas a Paola; sin embargo, el resto de los compañeros que se encontraban en el juego no comentaron nada.

karely ruiz cachetea a paolita suárez por haberse enterado que se acostó con su esposo en el pasado #LaMansionVip https://t.co/A5pNDaJotr — 🫕 (@kabumial) November 17, 2026

Gran parte de los usuarios han cuestionado si la producción de ‘La Mansión VIP’ le dará una sanción a la modelo por los golpes propinados a su compañera, o si la situación pasará sin algún tipo de penalización.