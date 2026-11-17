Ante el incremento de peregrinaciones con motivo de las festividades guadalupanas, miles de ciclistas, corredores y familias recorrerán las carreteras del estado y otros puntos de la Península de Yucatán para acudir a los principales santuarios religiosos, por lo que se pidió a los automovilistas extremar precauciones y respetar los límites de velocidad para prevenir accidentes.

Everardo Flores Gómez, presidente de Cicloturixes A.C., indicó que estas caravanas, conocidas como bicigrinos, comienzan a incrementarse desde principios de diciembre y no están integradas solo por ciclistas, sino también por corredores, mujeres, niños y otros participantes que realizan procesiones religiosas. Muchos se desplazan hacia templos de Campeche y Quintana Roo, mientras que algunos emprenden recorridos hasta la Ciudad de México.

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Recorridos nocturnos, un riesgo

Advirtió que, aunque los peregrinos suelen llevar chalecos reflejantes, luces, alarmas e incluso vehículos de acompañamiento, no están exentos de sufrir percances debido al exceso de velocidad de los conductores que transitan por las carreteras. Por ello, recomendó que, en la medida de lo posible, los recorridos se realicen durante el día, cuando hay mayor visibilidad, pues circular de noche incrementa los riesgos incluso cuando se cuenta con equipo de iluminación.

El representante de Cicloturixes señaló que no existe un registro preciso sobre el número de personas que participan en estas movilizaciones, aunque estimó que son miles las que se desplazan por distintos municipios y entidades de la región durante la temporada.

Asimismo, consideró necesario reforzar los operativos de alcoholimetría durante las celebraciones de diciembre, debido a que aumenta el consumo de bebidas alcohólicas y, con ello, el riesgo de que las personas conduzcan bajo sus efectos. Indicó que la instalación de más puntos de revisión puede contribuir a desincentivar esta conducta y evitar hechos de tránsito.

Subrayó que la prevención es una responsabilidad compartida, por lo que los ciclistas deben utilizar chalecos, elementos reflejantes y luces, mientras que los automovilistas deben asumir mayores precauciones por el riesgo de lesiones que pueden ocasionar a otros usuarios de las vías.

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Flores Gómez recordó que las calles y carreteras no son espacios exclusivos para los vehículos motorizados, pues también circulan ciclistas y peatones, además de que existe fauna que puede cruzarse en el camino, como perros, gatos y zarigüeyas.

Por ello, insistió en la importancia de respetar los límites de velocidad y mantener una conducción responsable, especialmente durante las próximas semanas, cuando las peregrinaciones guadalupanas incrementarán la presencia de grupos de personas en las carreteras de Yucatán.