Un aparatoso accidente de tránsito entre dos vehículos particulares se registró sobre la avenida Corregidora, en el cruce con la avenida Concordia, frente a las instalaciones de Soriana Aviación y a escasos metros de la Mini Glorieta de los Delfines, en Ciudad del Carmen. El percance generó afectaciones momentáneas a la circulación vehicular, luego de que las unidades involucradas quedaran ocupando parte de uno de los carriles, además de presentar daños considerables en sus respectivas carrocerías.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, el accidente ocurrió cuando un automóvil Chevrolet Aveo, color gris, que circulaba sobre la avenida Corregidora con dirección hacia la Mini Glorieta de los Delfines, no habría conservado la distancia de seguridad necesaria respecto al vehículo que avanzaba delante de él.

Al llegar al tramo cercano al cruce con la avenida Concordia, el conductor del automóvil terminó impactándose contra la parte posterior de una camioneta de la marca JAC, color rojo, que transitaba sobre la misma vía y en idéntico sentido. El golpe provocó que ambas unidades registraran daños materiales de consideración, principalmente en las zonas donde se produjo la colisión.

Tras el encontronazo, los conductores detuvieron su marcha para verificar las condiciones de los vehículos y descartar que alguno de los ocupantes hubiera resultado lesionado. Afortunadamente, el incidente únicamente dejó consecuencias materiales, sin que fuera necesario solicitar la intervención de paramédicos para atender a personas heridas.

La situación ocasionó que uno de los carriles quedara parcialmente bloqueado, generando complicaciones momentáneas para los automovilistas que transitaban por este sector, debido a que se trata de una zona con constante movimiento vehicular, especialmente por su cercanía con establecimientos comerciales y uno de los principales cruces de la ciudad.

Los autos quedaron obstruyendo parcialmente un carril, provocando tráfico lento en esa zona comercial de alta afluencia. / Israel Lozano

Ante esta situación, los involucrados optaron por comunicarse con sus respectivas compañías aseguradoras para solicitar la intervención de los ajustadores, quienes se encargarían de revisar los daños ocasionados y establecer las responsabilidades correspondientes para la reparación de las unidades.

Finalmente, después de dialogar y realizar los procedimientos correspondientes, ambos conductores llegaron a un acuerdo mediante sus seguros, por lo que recibieron los pases para trasladar los vehículos a los talleres mecánicos correspondientes. Posteriormente, las unidades fueron retiradas y colocadas a un costado de la vialidad, permitiendo restablecer la circulación sin mayores complicaciones.

De esta manera, el accidente concluyó sin personas lesionadas ni necesidad de mayores intervenciones, luego de que los propietarios resolvieran el incidente a través de sus aseguradoras, evitando que el caso trascendiera a otras instancias legales.

JGH