Confirman a Victoria Luiza Barrios como sembrada número 1 en la Copa Mundial Yucatán de tenis juvenil

En busca de la corona que se le escapó el año pasado, la brasileña Victoria Luiza Barrios será la sembrada número uno de la edición 39 de la Copa Mundial Yucatán de tenis juvenil J500.

La carioca, sembrada cuatro del mundo, será el jugador mejor ubicado del torneo de deporte blanco más importante del país del circuito amateur, el cual se realizará del 23 al 28 de noviembre.

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“Tendremos como mejor femenil a Victoria que el año pasado con 15 años fue finalista del singles y campeona de dobles, en la rama varonil el mejor sembrado será el búlgaro Dimitar Kisimov quien está décimo de la lista mundial”, comentó en la presentación Jorge Haro Giffenig.

Por primera vez en la historia de este evento las actividades terminarán el sábado y no domingo como era costumbre, las acciones del qualy se darán los días 21 y 22 de noviembre.