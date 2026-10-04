México se queda fuera del pódium en Mérida tras caer ante Japón en el Mundial Sub-15

La selección mexicana de beisbol Sub15 se quedó fuera del pódium de la Copa Mundial de la especialidad al perder 8x6 ante Japón en el duelo por el tercer lugar que se jugó este domingo en el Parque “Kukulcán”.

La serpentina azteca que fue de lo mejor del torneo con 3.05 de porcentaje de carreras limpias admitidas tuvo muchos problemas en el último duelo donde además de las ocho anotaciones les hicieron 10 inatrapables, esto aunado a problemas defensivos y la falta de bateo oportuno.

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Los nipones se adelantaron en el primer rollo con cuadrangular de Ren Mitsui; los nacionales le dieron la vuelta en el cierre, Héctor Heureaux y Christian Muñoz produjeron uno cada uno de caballito.

Pero en la segunda los del sol naciente pegaron duro con seis rayitas, Daichi Koyama produjo una con sencillo, Yuma Yamaguchi hizo dos con doblete, Juri Koike se embasó en bola ocupada con lo que entró una; cerró Rentaro Seki con palo de vuelta entera con uno en base.

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En el cierre Sebastián Armendariz produjo dos con biangular en el cierre; en la cuarta Luis Rosas produjo con rodado; en la séptima los de Asia lograron una más con elevado de Sora Narukawa; y en el cierre Gustavo Meza remolcó por la vía del dolor.

La victoria fue para el relevista Hikaru Kasamatsu quien lanzó dos entradas y un tercio con una carrera y un indiscutible, el salvamento se lo adjudicó Sousake Kuroda con dos terceros de trabajo; la derrota fue del abridor Pablo Huerta quien estuvo en la lomita por un rollo y un tercio donde le hicieron cuatro anotaciones y cuatro inatrapables.