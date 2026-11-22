Tras permanecer casi dos meses alejado de los escenarios y de la vida pública, el cantante sonorense Natanael Cano reapareció este fin de semana en un establecimiento gastronómico ubicado en la localidad de Puerto Nuevo, perteneciente al municipio de Playas de Rosarito, Baja California.

Fue en redes sociales en donde se difundieron las imágenes del artista compartiendo un momento al lado de sus fanáticos que al momento de reconocerlo se acercaron para pedirle fotografías. La aparición del cantante tuvo lugar tiempo después de que anunciará la cancelación de algunas presentaciones.

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¿Cómo fue la reaparición de Natanael Cano en Baja California?

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, el intérprete fue captado al interior del restaurante Villa Ortega's, recinto conocido por ofrecer langosta al estilo Puerto Nuevo. En el material visual se observa al artista con el cabello rapado acompañado de su madre y de su pareja, Marissa Blanco.

Esta aparición ocurre luego de la pausa profesional anunciada por el mismo cantante el pasado 8 de octubre, fecha en la que el equipo de trabajo del artista informó sobre la suspensión temporal de sus actividades públicas y de las diez presentaciones restantes de su gira ‘Vol. 1 Tour 2026’.

A raíz de su retiro temporal, en plataformas digitales circularon versiones que señalaban un presunto ingreso a un centro de rehabilitación. Sin embargo, hasta el momento ni los familiares de Natanael Cano ni su equipo de representación han emitido declaraciones que confirmen dicho internamiento.

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