Un intenso despliegue de fuerzas federales sorprendió la tarde de este domingo a los habitantes de la Supermanzana 68, luego de que elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaran una orden de cateo en un predio previamente asegurado por instancias locales, diligencia que habría culminado con la detención de varias personas.

La movilización comenzó alrededor del mediodía, cuando un convoy integrado por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional arribó al sector para establecer un cerco de seguridad perimetral. El despliegue tuvo como objetivo resguardar las labores de los agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes encabezaron la intervención judicial.

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Para facilitar las maniobras de los peritos y agentes investigadores, las autoridades cerraron por completo la circulación vehicular en el tramo comprendido entre las avenidas Ruta 4 y Bonampak. El bloqueo generó expectación entre comerciantes y transeúntes de la zona, quienes observaron el ingreso del personal federal al inmueble, mientras elementos castrenses mantenían vigilancia en las esquinas aledañas para evitar cualquier intento de fuga o interferencia externa.

De acuerdo con reportes preliminares recabados en el lugar de los hechos, la incursión federal habría arrojado resultados positivos. Aunque la FGR mantiene hermetismo sobre la identidad de los implicados y la naturaleza exacta de los indicios asegurados, trascendió que durante la inspección se logró la captura de varias personas que se encontraban al interior de la propiedad. Los presuntos responsables fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad para ser puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, autoridad que determinará su situación jurídica.

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Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el inmueble intervenido cuenta con antecedentes recientes, pues semanas atrás ya había sido objeto de un cateo ejecutado por corporaciones estatales. Sin embargo, las indagatorias posteriores revelaron que el sitio estaría vinculado directamente con actividades ilícitas del fuero federal, integradas dentro de la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000550/2026.

Tras concluir el levantamiento de evidencias y el aseguramiento de los detenidos, las fuerzas armadas retiraron el cerco vial, restableciendo el tránsito en la zona y dejando el predio bajo resguardo oficial.