Aún dirigido por el argentino Antonio Mohamed, el Toluca sacó ventaja de 2-0 este miércoles sobre el Atlas, en el partido de ida los cuartos de final del torneo Apertura 2026 del futbol mexicano.

Los Diablos Rojos afrontan esta eliminatoria un día después de que el "Turco" Mohamed anunciara que dejará su cargo en diciembre, una vez que termine la participación del Toluca en la Liga MXy en la Copa Intercontinental.

En el estadio Nemesio Diez, el volante extremo brasileño Helinho firmó un doblete para la victoria escarlata.

Al minuto 15, Helinho recibió el balón sobre el costado derecho del área, avanzó y recorrió unos metros hacia el centro para marcar el 1-0 con un disparo de zurda desde fuera.

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El 2-0 lo firmó al 54 al ejecutar un penalti cometido sobre el delantero portugués Paulinho.

El portero colombiano Camilo Vargas, un experto atajador de penales, estuvo cerca de detener el cobro. Helinho llegó a seis goles en el torneo. En la fase regular también le anotó al Atlas.

El partido de vuelta se jugará el sábado en el estadio Jalisco. En caso de empate global, el Atlas avanzaría a semifinales por mejor posición en la tabla: fue cuarto y el Toluca, quinto.