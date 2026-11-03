Así fue el rodillazo que recibió Jesús de Miguel por parte de Owono antes de morir | Video

El futbol mundial se encuentra de luto, luego de confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel, quien era delantero del Tenerife, y que recibió un fuerte golpe durante un partido ante el conjunto de Andorra.

Así fue el rodillazo que recibió Jesús Miguel de Owono

Se estaban disputando los minutos finales del partido entre el Tenerife y Andorra, duelo de la Segunda División Española en la cancha del Estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando Jesús de Miguel y el portero chocaron de forma fortuita en un balón dividido.

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En el impacto, el delantero recibió un fuerte golpe en el pecho, en consecuencia entró en un paro cardiorrespiratorio, por lo que fue llevado de emergencia al Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria.

Tras el choque entre los dos jugadores y ante la gravedad de los hechos, el partido fue suspendido de forma definitiva al minuto 108, para que los servicios de emergencia pudieran entrar a la cancha.

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Tenerife despide a su delantero con mensaje en redes sociales

Finalmente, tras confirmarse su fallecimiento, el cuadro del Tenerife lanzó un mensaje en redes sociales para despedir a su jugador.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos”

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