Liga MX: Cruz Azul se impone 2-1 al León en el Banorte y asegura su boleto a la Liguilla junto al América y Chivas

El Cruz Azul selló su boleto a la Liguilla del futbol mexicano este domingo, luego de vencer por 2-1 al León en la cancha del estadio Banorte, en el partido que cerró la actividad de la Jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

La Máquina Cementera piloteada por Joel Huiqui subió a la tercera posición de la clasificación general con 29 puntos, los mismos que tienen el líder América y el Guadalajara, que también ya clasificaron a la Liguilla.

Las Águilas del América lideran la clasificación por mejor diferencia de goles de +15 contra +11 de las Chivas del Guadalajara y +10 del Cruz Azul. Dirigido por el argentino Javier Gandolfi, el León se quedó 22 unidades en la séptima posición.

Andrés Montaño adelantó 1-0 al equipo celeste con un penal al minuto 56. El argentino José Paradela hizo el 2-0 al 72' con un tiro de volea desde la media luna del área, que fue desviada por un defensor. La Fiera se acercó 2-1 con un penal cobrado por José Alvarado al 90+10'.

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Clasificación General

1. América (29)

2. Chivas (29)

3. Cruz Azul (29)

4. Atlas (26)

5. Toluca(24)

6. Tijuana (22)

7. León (22)

8. Santos (22)

9. Monterrey (21)

10. Pumas (20)

11. Querétaro (20)

12. Pachuca (19)

13. San Luis (19)

14. Puebla (16)

15. Tigres (15)

16. Atlante (14)

17. Necaxa (10)

18. Juárez (8)

DOMINGO DE TRIUNFO CELESTE 💙 GANÓ LA MÁQUINAAAAA 🚂 https://t.co/gP2EwBkdXo — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 2, 2026

Próximos partidos Jornada 16

Viernes 6 de noviembre

-San Luis vs Juárez

-Necaxa vs Tijuana

-Atlante vs Santos

Sábado 7 de noviembre

-Atlas vs Pachuca

-Tigres vs Cruz Azul

-Toluca vs Monterrey

-Pumas vs América

Domingo 8 de noviembre

-Querétaro vs Puebla

-León vs Chivas

Con información de AFP