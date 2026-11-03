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Mérida será sede del Rising Stars, torneo que reunirá a jóvenes talentos de la LMB

Seis equipos buscarán en Mérida el campeonato del Rising Stars y un boleto a Estados Unidos.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

3 de nov de 2026

1 min

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Rising Stars llegará a Yucatán con seis equipos y jóvenes promesas del beisbol mexicano
Rising Stars llegará a Yucatán con seis equipos y jóvenes promesas del beisbol mexicano / Marco Sánchez

Los más importantes prospectos de la Liga Mexicana de Beisbol estarán presentes en Mérida del 10 de noviembre al 6 de diciembre en la segunda edición del Resing Stars.

La Máquina Cementera se impuso a la Fiera ante su afición.

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El Parque Kukulcán será el escenario donde seis equipos procedentes de 13 organizaciones del circuito veraniego disputen el campeonato y el derecho a participar en un torneo en Estados Unidos.

“Jóvenes prospectos entre 15 y 20 años estarán presentes en este torneo que el año pasado tuvo como sede Cancún, Quintana Roo y que esta vez lo trajimos a Mérida por la gran tradición beisbolera que se tiene”, comentó Horario de la Vega Flores, presidente de la LMB.

Santos ya está en zona de Liguilla como octavo en la clasificación.

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Las actividades arrancan el 10 de noviembre y se jugará en tres turnos por jornada 10.00, 14.00 y 19.00 horas, los dos primeros serán a puerta cerrada y solo el último se tendrá acceso al público en forma gratuita, los cuatro mejores califican a semifinales y los ganadores a la final.

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