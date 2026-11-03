Mérida será sede del Rising Stars, torneo que reunirá a jóvenes talentos de la LMB

Los más importantes prospectos de la Liga Mexicana de Beisbol estarán presentes en Mérida del 10 de noviembre al 6 de diciembre en la segunda edición del Resing Stars.

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El Parque Kukulcán será el escenario donde seis equipos procedentes de 13 organizaciones del circuito veraniego disputen el campeonato y el derecho a participar en un torneo en Estados Unidos.

“Jóvenes prospectos entre 15 y 20 años estarán presentes en este torneo que el año pasado tuvo como sede Cancún, Quintana Roo y que esta vez lo trajimos a Mérida por la gran tradición beisbolera que se tiene”, comentó Horario de la Vega Flores, presidente de la LMB.

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Las actividades arrancan el 10 de noviembre y se jugará en tres turnos por jornada 10.00, 14.00 y 19.00 horas, los dos primeros serán a puerta cerrada y solo el último se tendrá acceso al público en forma gratuita, los cuatro mejores califican a semifinales y los ganadores a la final.