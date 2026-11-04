Bobby Pulido asegura un lugar en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el partido demócrata

Bobby Pulido, quien construyó una sólida carrera musical en el pasado, incluso ganó dos Grammys por su trayectoria, este martes se consagró de nuevo pero en el terreno de la política en Estados Unidos.

El cantante de tex-mex y regional mexicano ganó el distrito 15 de Texas por el partido demócrata, por lo que ocupará un lugar en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Con el 71% de los votos escrutados, el candidato demócrata logró imponerse en el estado de la estrella solitaria para llegar al Congreso estadounidense, tras imponerse a la republicana Mónica De la Cruz.

La victoria de Pulido se suma a la aplastante ola demócrata que arrasó en las elecciones de este martes, de suma importancia para Estados Unidos y la segunda parte del mandato de Donald Trump, que ya no tendrá la mayoría con la que contaba hasta ahora.

Con este resultado quedó claro que los votantes latinos se alejaron de Trump en esta elecciones legislativas, algo contrario a lo que sucedió en 2024. Los demócratas registraron victorias históricas, incluso, en bastiones republicanos.