Clima en Yucatán 23 de mayo: Se mantiene el calor de más de 40 grados con posibles chubascos este sábado

Para este fin de semana habrá probabilidad de lluvias mientras continúan las altas temperaturas en Yucatán, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este sábado 23 de mayo una vaguada sobre la Península y el ingreso de humedad, darán origen a chubascos en el oriente, centro y sur de Yucatán.

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El ambiente se mantendrá muy caluroso a extremadamente caluroso en día y cálido al amanecer, además de vientos del Este-Sureste cambiando por la tarde al noreste con rachas de 40 km/h.

Para este día se pronostican #Lluvias de fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente, sur y sureste de #México.



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En Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 41 grados Celsius, mientras que al amanecer se esperan mínimas cercanas a los 25 grados, generando un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día. Por la noche, el clima volverá a sentirse cálido en gran parte de la entidad.

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En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 23 y 35 grados, mientras que en Tekax los valores oscilarán entre los 25 y 37 grados Celsius.

Por su parte, en Tizimín se prevén temperaturas mínimas de 26 grados y máximas de 36, mientras que en Valladolid el termómetro alcanzaría hasta los 37 grados Celsius.

Ante este panorama, autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil.