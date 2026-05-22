Riña en Cereso de Ciudad Obregón deja un muerto y cinco lesionados; SSPC Sonora activa operativo

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Sonora informó que se registró una riña al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, situación que movilizó a corporaciones de los tres niveles de gobierno para controlar el incidente y restablecer el orden dentro del penal.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la dependencia estatal detalló que, tras activarse los protocolos de seguridad penitenciaria, elementos estatales, federales y municipales ingresaron al centro penitenciario para contener los hechos y reforzar la vigilancia en la zona.

De acuerdo con el reporte preliminar emitido por las autoridades sonorenses, el enfrentamiento dejó un saldo de una persona fallecida y cinco más lesionadas, quienes recibieron atención médica por parte de personal de la Cruz Roja.

Autoridades mantienen presencia preventiva

La SSPC Sonora indicó que, luego de controlar la situación, continúan las investigaciones correspondientes para determinar cómo se originó la riña y deslindar responsabilidades.

Asimismo, señaló que las autoridades mantienen presencia preventiva en las inmediaciones del Cereso de Ciudad Obregón con el objetivo de evitar nuevos incidentes y garantizar la seguridad tanto al interior como en el exterior del centro penitenciario.

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Personal de emergencia realizó traslados médicos para la valoración de las personas heridas, mientras que las autoridades penitenciarias y de seguridad mantienen coordinación permanente para monitorear el desarrollo de la situación.

Continúan investigaciones tras hechos violentos

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no ha informado sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre las causas que provocaron el conflicto dentro del penal.

El caso ocurre en un contexto de reforzamiento de operativos de seguridad en distintos centros penitenciarios del país, donde las autoridades han intensificado revisiones y protocolos para contener hechos violentos relacionados con grupos delictivos.

#UltimaHora Fuerte enfrentamiento con armas de fuego dentro del cereso de #Obregon 🚨 hay muertos y heridos 🚨



El capitán Rodrigo Rodríguez Peña le queda grande el puesto de coordinador penitenciario sonora @SSPSonora pic.twitter.com/gcAPUl1Gcg — la Verdad en Sonora ⚠️ (@MataSalas123) May 22, 2026

Las investigaciones seguirán a cargo de las instancias correspondientes, mientras se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen la información sobre lo ocurrido en el Cereso de Ciudad Obregón.

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