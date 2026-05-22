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Bacilos en Mérida: Horario y sede del concierto gratis por la Noche Blanca 2026

La agrupación Bacilos será la invitada al cierre de la Noche Blanca de Mérida 2026.

Por Redacción Por Esto!

22 de may de 2026

1 min

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Bacilos se presentará en la Noche Blanca de Mérida 2026
Bacilos se presentará en la Noche Blanca de Mérida 2026 / Especial

La banda estadounidense de pop latino, Bacilos, se presentará este sábado 23 de mayo en concierto gratuito por la Noche Blanca 2026 en Mérida.

Este viernes 22 y sábado 23 de mayo se tendrá la Víspera y la Noche Blanca de Mérida 2026, donde se tendrán diversos eventos artísticos, culturales, así como conciertos gratuitos tanto en el Centro Histórico como en otras colonias y comisarías de la ciudad.

La cartelera de la edición 20 de la Noche Blanca ofrece actividades incluyentes y dinámicas, con espacios para disciplinas, artistas y comunidades.

Habrá diversas actividades en la Noche Blanca de Mérida 2026

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El recorrido de actividades abarca desde el Barrio de La Ermita hasta el Paseo de Montejo, así como colonias y comisarías para acercar las festividades a todas las familias.

Entre los conciertos y eventos musicales destacan desde el viernes 22 y el sábado 23 de mayo en distintos puntos de la ciudad.

Bacilos en Mérida

La agrupación Bacilos, popular con su exitosa canción "Caraluna", se presentarán a las 23:30 horas en la Plaza Grande de Mérida por motivo de la Noche Blanca 2026.

Los accesos serán sobre la calle 62, donde las actividades previas comenzarán desde las 19:00 horas con espectáculos de danza, comedia y música tradicional.

La Noche Blanca tendrá diversas actividades en Mérida

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Será a las 23:30 horas cuando Bacilos suba al escenario para interpretar sus más grandes éxitos, con acceso completamente libre.

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