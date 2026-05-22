Trump endurece política migratoria: migrantes temporales deberán salir de EU para tramitar la “green card”

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un endurecimiento en las reglas migratorias al establecer que las personas con visas temporales deberán salir del país para tramitar la residencia permanente, conocida como “green card”.

La medida fue dada a conocer por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), organismo que argumentó que esta disposición ya estaba contemplada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, aunque durante administraciones anteriores no se aplicó de forma estricta.

Con este cambio, quienes permanezcan en territorio estadounidense bajo esquemas temporales de trabajo, estudio, turismo o intercambio ya no podrán completar el ajuste de estatus migratorio desde dentro del país, salvo en casos excepcionales que todavía no han sido detallados por las autoridades.

Qué visas serán afectadas por la nueva política migratoria

La nueva disposición impactará a miles de personas que actualmente permanecen en Estados Unidos con visas de no inmigrante y que posteriormente buscan obtener la residencia permanente mediante vínculos familiares, matrimonio o empleo.

Entre las visas contempladas en esta medida se encuentran las categorías B-1 y B-2 para negocios y turismo; F-1 y M-1 para estudiantes; así como visas laborales como la H-1B para ocupaciones especializadas y las H-2A y H-2B para trabajos agrícolas y temporales.

Noticia Destacada De migrante indocumentado a obispo en EU: la historia de Evelio Menjívar, nombrado por el Papa León XIV

Hasta ahora, muchos migrantes iniciaban el proceso de residencia sin abandonar Estados Unidos, mientras renovaban sus permisos de estancia durante el tiempo que duraba el trámite migratorio, el cual podía extenderse por varios años.

USCIS afirma que se busca un sistema “más justo y eficiente”

El portavoz de USCIS, Zach Kahler, aseguró que la decisión busca restablecer el propósito original de la legislación migratoria estadounidense.

De acuerdo con el funcionario, las personas que deseen obtener la “green card” deberán regresar a su país de origen y realizar el procedimiento en consulados estadounidenses administrados por el Departamento de Estado.

Kahler sostuvo que la aplicación estricta de esta norma ayudará a reducir casos de permanencia irregular y disminuirá la necesidad de procesos de localización y deportación de extranjeros que excedan el tiempo autorizado de estancia.

USCIS is applying long-standing law and prior court decisions to require certain aliens with temporary visas who decide they want to permanently reside in the U.S. to return to their home countries to apply for permanent visas through the @StateDept.



We're returning to the… pic.twitter.com/E2AFZkds5m — USCIS (@USCIS) May 22, 2026

La medida se suma al endurecimiento migratorio de Trump

El anuncio forma parte de la estrategia migratoria impulsada por Donald Trump durante su nueva administración, enfocada en restringir tanto la migración irregular como algunos mecanismos de migración legal y solicitudes de asilo.

La Casa Blanca ha defendido estas acciones bajo el argumento de reforzar el control fronterizo, fortalecer el cumplimiento de las leyes migratorias y limitar los incentivos para permanecer en Estados Unidos sin autorización definitiva.

La nueva política podría generar preocupación entre comunidades migrantes y sectores empresariales que dependen de mano de obra extranjera temporal, especialmente en industrias tecnológicas, agrícolas y de servicios.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO