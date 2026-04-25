Con manta y un Alan Medina de cartón, Pumas dedica emotivo mensaje de apoyo

Con un gesto de unidad y respaldo, Pumas saltó a la cancha del estadio Hidalgo con un mensaje especial para Alan Medina, quien quedó fuera del torneo tras sufrir una fractura de peroné a media semana. Antes del duelo ante Pachuca, los universitarios desplegaron una manta con la leyenda: “Alan, tus hermanos estamos contigo. Vamos a luchar todos por ti”, en una muestra de apoyo que marcó la jornada.

La lesión del atacante auriazul representó un duro golpe para el conjunto de Efraín Juárez, no solo por tratarse de un habitual titular, sino por el momento en el que ocurre, a las puertas de la Liguilla del Clausura 2026.

Una baja sensible para el cierre del torneo

Medina sufrió la lesión en el partido frente a FC Juárez, luego de una fuerte entrada que derivó en la expulsión de Eder López. Tras abandonar el campo, fue trasladado para recibir atención médica y posteriormente sometido a cirugía.

El procedimiento fue exitoso, pero el diagnóstico confirmó que el futbolista no podrá volver para la fase final del campeonato, por lo que ya trabaja en su recuperación con la mira puesta en el siguiente torneo.

Un vestidor unido en busca de dedicarle la clasificación

Más allá de la pelea por los primeros lugares, el plantel universitario encontró una motivación extra para encarar el cierre del campeonato: jugar también por su compañero lesionado.

El mensaje en la manta reflejó el ambiente de compañerismo que presume el vestidor auriazul y reforzó la idea de que el equipo buscará convertir la adversidad en impulso para pelear en la fase final.

Alan Medina, ausente en cancha, presente en el objetivo de Pumas

Aunque no estará en la Liguilla, la figura de Medina sigue presente dentro del grupo. En un momento clave del torneo, Pumas dejó claro que quiere competir con el atacante como bandera anímica y que cada paso rumbo al título tendrá una dedicatoria especial.

El gesto en Pachuca no solo fue una muestra de solidaridad, también una declaración de intenciones: el equipo universitario quiere luchar por su compañero hasta el final.