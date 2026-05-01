José Mourinho niega contactos con el Real Madrid; "nadie ha hablado conmigo, puedo garantizarlo"

El entrenador del Benfica, José Mourinho, afirmó este viernes que el Real Madrid no se ha puesto en contacto con él, pese a las especulaciones sobre un posible interés del gigante español.

El veterano técnico portugués, que dirigió a los blancos entre 2010 y 2013 en una batalla constante con el Barça de Pep Guardiola, sería, según la prensa, uno de los nombres que suenan para el Real Madrid.

El actual entrenador madridista, Álvaro Arbeloa, parece que no continuará en el banquillo blanco ante la perspectiva del equipo de cerrar una segunda temporada consecutiva sin títulos.

"Nadie del Real Madrid ha hablado conmigo. Puedo garantizarlo", dijo Mourinho, de 63 años, a los periodistas.

"Llevo muchos años en el fútbol y estoy acostumbrado a estas cosas... pero no hay nada del Real Madrid", añadió.

🤐 "Nadie del Real Madrid ha hablado conmigo"



José Mourinho niega los rumores de una posible vuelta al Real Madrid pic.twitter.com/HZT5RPGwdi — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 1, 2026

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, nombró a Arbeloa en enero para sustituir a Xabi Alonso, que solo estuvo unos meses al mando del equipo.

El Real Madrid está a 11 puntos del líder de La Liga, el Barcelona, a falta de cinco partidos para la final de LaLiga, y fue eliminado en cuartos de la Champions League 2026 por el Bayern Munich.

"Me queda un año de contrato con el Benfica y nada más", insistió Mourinho, cuyo equipo fue eliminado de la Champions League por el Real Madrid en la ronda de play-off de febrero.

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