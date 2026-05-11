Efraín Juárez y su gesto polémico: ¿Por qué señaló al cielo?

La eliminación del América en los Cuartos de Final de la Liga MX dejó una de las imágenes más comentadas de la noche. Tras el empate global de 3-3 que le dio el pase a Pumas, Efraín Juárez celebró de una forma que no pasó desapercibida y que rápidamente encendió las redes sociales.

El entrenador auriazul reaccionó con euforia después del silbatazo final y realizó una señal apuntando hacia el cielo, gesto que muchos aficionados interpretaron como una referencia a una supuesta “justicia divina” por la manera en que se desarrolló el partido frente al conjunto azulcrema.

Efraín demostrando que no es un DT, es un loco hablador con suerte que se siente cercano a dios. pic.twitter.com/DFwiNATkvs — Gerardo 𝕏 (@Letechipia_) May 11, 2026

La jugada que detonó la polémica ocurrió cuando el árbitro César Arturo Ramos Palazuelos marcó un penal a favor de las Águilas. La decisión generó debate debido a que las repeticiones dejaron dudas sobre el contacto de Ángel Azuaje sobre Ramón Juárez dentro del área.

Con la oportunidad de asegurar la clasificación, Henry Martín tomó el balón para cobrar desde los once pasos; sin embargo, el delantero americanista estrelló su disparo en el poste derecho, lo que provocó la explosión de emoción entre los seguidores universitarios.

Fue justo después de esa acción cuando Efraín Juárez levantó el dedo y señaló hacia el cielo en señal de celebración. Más tarde, al terminar el encuentro y mientras agradecía el apoyo de la afición, repitió el gesto que terminó por convertirse en uno de los momentos más virales del partido.

“Es hermoso, es película, señores.

Y ya saben que cuando Efraín Juárez está aquí, es película."



Efraín Juárez sobre el penal fallado de último minuto de Henry Martín.



PERSONAJAZO.pic.twitter.com/BYTTF2M8Mj — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 11, 2026

La celebración del estratega universitario provocó todo tipo de reacciones entre aficionados y usuarios en redes sociales, especialmente por la intensidad, polémica y rivalidad que marcaron el enfrentamiento entre Pumas y América en la Liguilla.