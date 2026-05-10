Pumas ruge en CU y le corta las alas al América; en semifinales enfrentará al Pachuca

Los Pumas de la UNAM, con un electrizante y dramático empate 3-3 ante el América (6-6 global) logró sellar este domingo su boleto para las semifinales del torneo Clausura 2026 del futbol mexicano.

De esta manera, las semifinales se jugarán de la siguiente manera: Pumas vs Pachuca y Guadalajara vs Cruz Azul. Es así, cómo después de dos años y medio, América y Toluca dejan el trono de monarca para que lo ocupe un nuevo equipo.

En el estadio Olímpico Universitario, los Pumas resistieron para empatar 3-3 con las Águilas y avanzaron con un empate global 6-6 gracias a la mejor posición en la fase regular, ya que los felinos terminaron en la cima y los de Coapa en el octavo lugar.

Los Pumas fueron incisivos desde el inicio y pronto sometieron a un América adormilado con tres goles antes del minuto 25, algo nunca visto en 64 años de rivalidad entre estos equipos.

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El español Rubén Duarte (3'), el brasileño Nathan Silva (13') y Jordan Carrillo (23') le dieron a los Pumas una ventaja de 3-0 que parecía lapidaria. Las Águilas estaban obligadas a ganar por cuatro goles, y se acercaron 3-2 con anotaciones de Patricio Salas (30') y Alejandro Zendejas (40', de penal).

El América embocó la pelota por tercera vez antes del descanso (45+8') con un remate de cabeza de Erick Sánchez, pero la jugada fue anulada por fuera de lugar determinado por el Sistema Semiautomático de Fuera de Lugar.

En la segunda parte del encuentro, Zendejas (61') consiguió el 3-3 para el América. Henry Martin desperdició la oportunidad del cuarto gol para las Águilas al fallar un penal a los 87 minutos y así dejar escapar el boleto para las semifinales.

El partido, que hizo vibrar a todo el Olímpico Universitario, estuvo marcado por decisiones polémicas del árbitro central César Arturo Ramos, que decidió no ir a revisar el VAR cuando se trataron de jugadas que pudieron cambiar el destino de la eliminatoria.

Con información de AFP